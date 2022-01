Buchen. (rüb) Die Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl können ihre Filialen in der F.-X.-Schmerbeck-Straße in Buchen wie gewünscht von jeweils rund 900 auf 1300 Quadratmeter erweitern. Der Gemeinderat beschloss am Montag die Änderung des Bebauungsplans "Sondergebiet Einzelhandel". Beide Unternehmen planen die Modernisierung ihres Marktes, um den geänderten Kundenwünschen Rechnung zu tragen. So soll beispielsweise die Gangbreite deutlich vergrößert werden. Wie Fachbereichsleiter Günter Müller aufzeigte, habe es im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung keine Einwände gegen das Vorhaben gegeben. Kleinere Anregungen seien in die Planung eingearbeitet worden. Wie er weiter mitteilte, soll es künftig eine direkte Zufahrt von der Bödigheimer Straße auf den Aldi-Parkplatz geben. Aldi habe die dafür notwendigen Grundstücke erworben.