Von Rüdiger Busch

Buchen. 15.000 bis 20.000 Rechnungen gehen pro Jahr bei der Stadtverwaltung ein. Das sind 15.000 bis 20.000 Briefe, die geöffnet werden müssen und deren Inhalt anschließend innerhalb der Verwaltung verschiedene Stationen durchläuft, ehe das jeweilige Dokument am Ende abgeheftet und archiviert wird. Das ist ungemein aufwendig, kostet viel Zeit und letztendlich auch viel Platz, wie der Blick in die vollgepackten Aktenschränke in der Stadtkasse zeigt. Das soll sich nun aber ändern: Zum 1. Oktober führt Buchen als erste Kommune in der Region den elektronischen Rechnungsworkflow ein. Dann kann die Stadt alle Rechnungen digital empfangen und intern "medienbruchfrei" digital weiterverarbeiten. Wie dieser Arbeitsablauf in der Praxis funktioniert, das haben Bürgermeister Roland Burger, Beigeordneter und Kämmerer Benjamin Laber sowie die Mitarbeiter der Kämmerei und der Stadtkasse der RNZ anschaulich erläutert.

"Es ist ein Quantensprung in unserer administrativen Arbeit", stellt Bürgermeister Roland Burger fest. Die Stadtverwaltung habe damit Pionierarbeit geleistet, allen voran Benjamin Laber, der "Meister der Zahlen". Die elektronische Rechnung vereinfache die Arbeitsabläufe, betont Burger, ihre Einführung sei aber gleichzeitig eine enorme Herausforderung für die Verwaltung. Die Vorbereitungen dauerten rund ein dreiviertel Jahr, erklärt Fachdienstleiter Harald Guthruf von der Stadtkasse.

Dass Buchen hier eine Vorreiterrolle einnimmt, kommt nicht von ungefähr: Benjamin Laber konnte bereits in seinem früheren Wirkungsfeld in Mannheim Erfahrungen mit der Einführung des E-Rechnungsworkflows sammeln. Seit Anfang 2020 seien die Kommunen verpflichtet, bei großen Summen elektronische Rechnungen entgegenzunehmen. "Diese Verpflichtung gab uns den Anstoß, das Thema aktiv für alle Rechnungen – unabhängig von deren Höhe – anzugehen", erklärt Laber. Der Weg einer Papierrechnung durch das Haus, von Sekretariat zu Sekretariat, von Abteilung zu Abteilung, sei nicht mehr zeitgemäß und trage immer die Gefahr in sich, dass Fristen versäumt werden – was zu unnötigen Kosten führen kann. Der Weg, den die elektronische Rechnung nimmt, sei im Vergleich dazu kürzer, schneller und auch transparenter: Mit einem Klick kann man nämlich sehen, in welcher Abteilung und in welchem Bearbeitungsstatus sich das Dokument gerade befindet.

Vor Kurzem hat die Stadt ihre Geschäftspartner per Mail über die Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows informiert und sie gleichzeitig darum gebeten, Rechnungen künftig digital zu übermitteln. "Wer seine Rechnung aber wie gewohnt auf Papier ins Rathaus schickt, der kann dies tun und hat daraus keinen Nachteil", betont Bürgermeister Burger.

Benjamin Laber ist davon überzeugt, dass viele Geschäftspartner von der neuen Möglichkeit Gebrauch machen werden. Er rechnet damit, dass bis Jahresende 30 Prozent der Rechnungen in digitaler Form ankommen werden, bis Ende 2022 könnten es bereits 50 Prozent sein.

Die Digitalisierung hält seit Jahren in allen Lebensbereichen Einzug – weshalb sollte die Arbeit in einer Stadtverwaltung davon ausgeschlossen sein? Der Bund forciert diese Entwicklung: 575 Verwaltungsleistungen sollen dem Bürger bis 2022 auch digital angeboten werden. Das regelt das 2017 beschlossene Onlinezugangsgesetz. Soweit die Theorie. In der Praxis hakt es mit der Digitalisierung jedoch: In den meisten Regionen sind es nur etwa eine Handvoll an Dienstleistungen, die auf elektronischem Weg erledigt werden können.

Die Stadt Buchen geht hier voran und hat in jedem Fachbereich Digitalisierungslotsen ausgebildet: Die Veränderungen sollen den Mitarbeitern nämlich nicht von außen übergestülpt, sondern in den Abteilungen selbst entwickelt werden. In einem nächsten Schritt wird die Stadt ab Jahresende Bauanträge elektronisch entgegennehmen. Die angedachte Einführung der E-Akte ist ein weiterer Markstein auf diesem Weg. "Wir erobern die digitale Welt Schritt für Schritt", erläutert der Bürgermeister. Eines ist den Verantwortlichen dabei aber wichtig: "Analog ist nicht grundsätzlich schlecht: Wir führen die digitalen Arbeitsprozesse nur dort ein, wo es sinnvoll ist, wo es hilft, Kosten zu sparen, und wo es zu Verbesserungen führt", betont Benjamin Laber.

Zurück zum E-Rechnungsworkflow: Der Weg jeder Rechnung – ob analog oder digital – beginnt künftig in der Stadtkasse bei Harald Guthruf und seinen Kolleginnen Christine Keller, Nadine Leix und Corinna Pollak. Liegt die Rechnung in Papierform vor, wird sie zunächst eingescannt. Dann wird die Rechnung – egal ob eingescannt oder beispielsweise als Pdf-Dokument übermittelt – ins System eingespielt. Dort werden die notwendigen Informationen wie Rechnungssteller, Rechnungsnummer, Summe oder Bankverbindung erfasst – teilweise automatisch, teilweise manuell, wobei das System lernfähig ist.

Anschließend erfolgt eine erste Prüfung: Ist die Rechnung fehlerhaft, wird sie zurückgeschickt. Im anderen Fall beginnt der eigentliche Rechnungsworkflow. Die Mitarbeiter der Stadtkasse leiten die Rechnung an den zuständigen Sachbearbeiter in den einzelnen Abteilungen der städtischen Verwaltung weiter, wo die sachliche und rechnerische Prüfung erfolgt: Wurde die in Rechnung gestellte Dienstleistung oder Lieferung tatsächlich beauftragt? Ist die verlangte Summe korrekt?

Mit einem Klick wird die Rechnung nach positiver Prüfung wieder auf die Reise geschickt – in die zentrale Rechnungsstelle zur Qualitätssicherung. Dort überprüfen Teresa Fahrion und Ramadan Golic dann die Rechnung ein letztes Mal, ehe sie im nächsten Schritt zur Auszahlung freigegeben wird durch Kämmerer Benjamin Laber, Fachdienstleiterin Tanja Zöller oder Sachbearbeiter Andreas Seitz. Die Zahlung selbst übernimmt dann die Stadtkasse.

Hier gilt auch weiterhin – wie schon vor der Einführung des E-Rechnungsworkflows – das Vier-Augen-Prinzip: Kein Mitarbeiter im Rathaus kann alleine eine Überweisung tätigen, sie muss immer von zwei Personen abgesegnet werden. Die Sicherheit genießt also auch und gerade im digitalen Zeitalter höchste Priorität. Phishing-Mails und ähnliche Betrugsversuche sind inzwischen leider an der Tagesordnung. Die Stadt fühlt sich gegen digitale Attacken gut gewappnet. Die Daten sind in einer Cloud bei den Buchener Stadtwerken gesichert. Digital und regional ist also kein Widerspruch, sondern eine erfolgversprechende Strategie.