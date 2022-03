Buchen. (rüb) "Eine Runde weiter, unter den Top 21, das ist so ein unglaublich schönes Gefühl", mit diesen Worten drückte Arian Golic am Sonntag seine Freude über den nächsten Erfolg bei "Deutschland sucht den Superstar" aus. "Der Auftritt hat mir sehr viel bedeutet. Es war einer meiner schönsten DSDS-Momente, weil wir vor allem eins hatten: sehr viel Spaß! Diesen Moment werde ich in meinem Leben niemals vergessen." Doch nach der Show ist vor der Show, und am heutigen Samstag wartet auf den 25-jährigen Buchener und die übrigen Kandidaten die nächste Hürde – der zweite Auslands-Recall (RTL, 20.15 Uhr).

Offiziell kämpfen noch 21 Kandidaten um den Einzug in die Live-Shows. Da Mechito aber nach der Aufzeichnung der Recall-Sendungen disqualifiziert wurde, sind es de facto nur 20. Zu Beginn der heutigen Sendung wird die neue Gruppenaufteilung verkündet. Arian performt gemeinsam mit Barto Michalek und Domenico Tarantino den Song "Black & Gold" von Sam Sparro. Damit die perfekte Choreografie bei der Performance-Challenge auch sitzt, übt Choreographin Ini mit den Talenten.

Am nächsten Tag geht es ins 393 Meter hohe Cisternino und zum malerischen Set auf dem "Piazza Vittorio Emanuele". Kurz bevor die Auditions beginnen, kommt der nächste Schock für die Talente: Heute werden fünf Kandidaten die Show verlassen! Juror Florian Silbereisen wünscht sich eine tolle Ausstrahlung bei der Performance der Top 21 – schafft es Arian erneut, mit Gesang und Tanz die Jury zu überzeugen?