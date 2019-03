Buchen. (tl) Plötzlich auftretender Ölgeruch in der Buchener Innenstadt sorgte am Montag gegen 10 Uhr für Aufregung. Ursache war eine Ölspur entlang der Straßen zwischen dem Hotel "Prinz Carl" in der Hochstadtstraße und dem Aldi-Parkplatz, die von der Stadt Buchen mit Bindemitteln und Räumfahrzeugen beseitigt wurde.

Laut Angaben des Polizeireviers Buchen hat ein weißer Pkw auf der Strecke zwischen Aldi-Parkplatz und "Prinz Carl" Öl verloren, nachdem vermutlich der Unterboden des Autos beschädigt wurde.

Info: Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier Buchen unter Tel. 06281/9040 entgegen.