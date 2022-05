Buchen. (rüb) Nicht nur Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch Menschen aus anderen Ländern suchen wieder verstärkt Zuflucht in Deutschland. Aus diesem Grund schafft der Landkreis aktuell in mehreren Kommunen neue Unterbringungsmöglichkeiten. In Buchen sollen in der Schützenstraße – zwischen dem derzeit noch von der Caritas belegten Gebäude ("Schwarzwaldhaus") und dem Betriebsgelände der Firma Fertig – Wohnmodule für etwa 70 Menschen aufgestellt werden. Darüber informierte Bürgermeister Roland Burger in der Ratssitzung am Montag.

Zunächst ging er auf die ukrainischen Flüchtlinge in Buchen ein. Aktuell leben in der Stadt 132 Kriegsflüchtlinge, darunter 47 Minderjährige und 17 Kinder unter 6 Jahren. Fast alle seien privat untergebracht. Aber auch aus anderen Ländern kämen wieder mehr Flüchtlinge nach Deutschland und somit auch in den Landkreis. Derzeit seien es rund 40 Asylsuchende, die pro Monat dem Kreis zugeteilt würden. Deshalb sei die Kapazität der Gemeinschaftsunterkunft in Hardheim inzwischen erschöpft.

Deshalb habe der Landkreis nun ein über 3700 Quadratmeter großes Areal neben der Bahnlinie, zwischen der Schützenstraße und der Prof.-Karl-Schumacher-Straße, erworben. Es umfasst den Pflegestützpunkt der Caritas und die Freifläche bis zum Firmengelände der Firma Franz Fertig. In dem dann frei werdenden Gebäude soll die Verwaltung der neuen Flüchtlingsunterkunft Platz finden.

Auf der Freifläche sollen Wohnmodule aufgestellt werden. Pro Zimmer sollen zwei Flüchtlinge untergebracht werden. Die eingeschossige Modulanlage soll 56 Meter lang, 14,50 Meter und 2,90 Meter hoch werden. Insgesamt würde die Wohnanlage Platz für 70 Bewohner bieten. Die Nachbaranhörung für das Vorhaben laufe aktuell noch.

Pressesprecher Jan Egenberger teilte auf RNZ-Anfrage Folgendes mit: "Leider gibt es auf dem Immobilienmarkt derzeit wenig geeignete Objekte. Doch im Frühjahr gab es unverhofft die Möglichkeit, in Buchen mehrere zusammenhängende Grundstücke käuflich zu erwerben. Der Beschluss, die aufgeführten Grundstücke in Buchen vom Caritasverband zu erwerben, wurde in nicht-öffentlicher Sitzung einstimmig gefasst."

Da die Grundstücke bereits befestigt sind, könnten dort relativ zeitnah Wohnmodule für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgestellt werden. Derzeit habe der Neckar-Odenwald-Kreis keine größere Unterkunft für geflüchtete Menschen in Buchen (im Gegensatz etwa zu Hardheim, Mosbach oder künftig Adelsheim). "Als konkrete Baufläche für die Wohnmodule kämen insbesondere die schon befestigte Freifläche in Betracht. Der Parkplatz daneben könnte unverändert mit dieser Funktion beibehalten bleiben", heißt es weiter. Im danebenliegenden Verwaltungsgebäude bestünde zudem die Möglichkeit, die Verwaltung und die Sozialbetreuung in unmittelbarer räumlicher Nähe unterzubringen.

Die Planungen für die Anlage laufen derzeit. Mit einer Fertigstellung rechnet der Landkreis aufgrund der schwierigen Lage im Bauwesen frühestens im Herbst.