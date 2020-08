Buchen. (pol/mare) Eine 67-jährige Frau hat am Mittwochabend einen Rettungseinsatz behindert. Dafür wanderte sie für eine Nacht in die Zelle des Polizeireviers, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 21 Uhr gab es einen Einsatz des Rettungsdienstes wegen einer hilflosen Person in der Marktstraße. Die Frau behinderte dabei aber die Einsatzkräfte, sodass diese ihre Arbeit nicht erledigen konnten.

Polizeibeamte forderten die Frau daraufhin auf, dies zu unterlassen. Weil sie der Aufforderung nicht nachkam, erteilten die Polizisten der 67-Jährigen zunächst einen Platzverweis. Nachdem sie den Platz nicht verlassen hatte, wurde sie von der Polizei weggeschoben.

Nach circa 10 Minuten tauchte die Frau aber wieder direkt bei den Einsatzkräften auf, woraufhin sie in Gewahrsam genommen wurde. Daraufhin griff die Frau die Polizisten aber an. Sie verletzte sich selbst und einen Polizeibeamten leicht. So musste die 67-Jährige die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.