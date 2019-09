Ein Bild der Verwüstung bot sich den Einsatzkräften. Die Druckwelle war so stark, dass an dem Garagenanbau eine Seitenwand umgedrückt wurde.

Buchen. (pol/rüb) Schwere Verletzungen zog sich ein 60-jähriger Mann am späten Samstagnachmittag bei einer Gasexplosion in der Professor-Karl-Schumacher-Straße in Buchen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die Ursache der folgenschweren Verpuffung stand bis Redaktionsschluss nicht fest.

Das Großaufgebot an Einsatzkräften und -fahrzeugen macht schon von weitem deutlich: Hier ist etwas Schlimmes passiert. Dicht an dicht stehen die Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst am frühen Samstagabend in den schmalen Straßen des ruhigen Wohngebiets. Vor einer Stunde wurde die gewohnte Idylle durch eine gewaltige Explosion jäh unterbrochen. Wie stark die Kräfte waren, die hier am Werke waren, zeigt sich beim Blick auf die dicken Glaselemente einer Seitenwand, die von der Druckwelle auf den angrenzenden Rasen geschleudert wurden.

Laut Polizeiangaben war es in einem Garagenanbau auf dem Grundstück in der Professor-Karl-Schumacher-Straße zu einer Gasverpuffung gekommen. Ein 60-jähriger Bewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt im Anbau aufhielt, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus gebracht.

Der Sachschaden kann laut Polizeiangaben derzeit noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Buchen war unter Leitung von Stadtkommandant Andreas Hollerbach mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus waren Notarzt, Rettungsdienst sowie die Stadtwerke Buchen im Einsatz.

Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.