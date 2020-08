Rosenberg. (F) Mit dem Döner-Imbissstand im Dörrhöfer Weg stand ein "brisantes Thema", wie es Bürgermeister Ralph Matousek bezeichnete, auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Rosenberger Gemeinderats. Matousek sah sich veranlasst, dazu eine persönliche Erklärung abzugeben.

Hierbei ging er detailliert auf die in Rosenberg und Umgebung kursierenden Gerüchte ein. Sowohl die Mitarbeiter der Verwaltung als auch ihn hätten die negativen Aussagen, man wolle den Imbissstand vertreiben, hart getroffen. Es sei sehr einfach, als Bürger solche Aussagen wie "Der Bürgermeister vertreibt den Döner" zu verbreiten. Dem sei allerdings nicht so, weist Matousek entschieden die Vorwürfe zurück.

Rückblick: 2014 habe die Gemeinde den Imbiss-Standort im Dörrhöfer Weg zunächst für sechs Monate ermöglicht, führte der Bürgermeister aus. Der Vertrag zeige, dass dieses Arrangement damals ein Provisorium gewesen sei, das nunmehr seit sechs Jahren bestehe. Teil der Abmachung sei gewesen, dass der Imbiss Strom von einer Straßenlaterne in der Nähe bezieht.

Im vergangenen Jahr sei man nun von der EnBW darauf aufmerksam gemacht worden, dass diese Stromführung von der Straßenbeleuchtung aus sicherheits- und arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig sei. Da man nun davon wisse, so der Bürgermeister, seien die Gemeinde und auch er in der Haftung, die man nicht übernehmen könne.

Im Frühjahr sei der Betreiber des Dönerstands auf die Gemeinde mit dem Anliegen zugekommen, einen größeren Imbiss oder einen Container an gleicher Stelle bauen zu wollen. Der Gemeinderat habe in einer Sitzung den Antrag wohlwollend und unterstützend aufgenommen, sagte Matousek, aber nach sechs Jahren solle das bestehende Provisorium nun doch beendet werden und der bisherige Stromanschluss in einen dauerhaften Anschluss umgewandelt werden. Eine erste Kostenschätzung für die Anschlussleitungen belaufe sich auf 30.000 Euro.

Der Gemeinderat hatte dem Betreiber auch einen Alternativstandort am ehemaligen Bahnhofsgebäude angeboten, wie Matousek informierte.

Für den Bürgermeister ist klar, dass der Betreiber des Döner-Imbisses nunmehr eine Entscheidung treffen müsse, bei der die Gemeinde an dieser entstandenen Situation nicht schuld sein könne. Der Imbiss habe sich in den letzten sechs Jahren sehr gut im Dorf etabliert und einen sehr guten Zuspruch, so dass der Bürgermeister sich sicher ist, dass sich die notwendige Investition auf jeden Fall in Rosenberg lohnen werde. Die Gemeinde möchte ihn auf jeden Fall unterstützen, aber es bedürfe auch der Mitwirkung des Betreibers. Bürgermeister Matousek sagte deutlich: "Wenn ich ihn vertreiben möchte, würde ich das alles nicht machen."

Nach einem erneuten Gespräch erklärte der Betreiber nun, dass er sich einen neuen Imbisswagen anschaffen möchte. Für den Bürgermeister ist der jetzige Standort bestens geeignet. Nunmehr stelle sich ganz einfach die Frage, wer die Kosten für den derzeitigen Stromanschluss bezahlt.

Die Gemeinde wäre bereit, einen Stromversorgungsschacht zur Verfügung zu stellen. Die hierfür anfallenden Kosten bezifferte der Bürgermeister auf 5000 Euro. Diesem Vorschlag stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Welcher Standort – der jetzige oder beim ehemaligen Bahnhofsgebäude – letztendlich vom Betreiber gewählt wird, bleibt ihm überlassen. Jedenfalls wird der Imbiss nicht geschlossen werden.