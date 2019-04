Bretzingen. (rub) Das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Bretzingen und Hardheim verhinderte am frühen Sonntagmorgen, dass ein Pkw-Brand auf das nebenstehende Wohnhaus übergriff.

Die Rettungsleitstelle hatte gegen 6.30 Uhr gemeldet, dass neben einem Wohnhaus in der Erftalstraße in Bretzingen ein Pkw in Flammen stehen würde. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Besitzer des Pkw - ein Smart - von einem Passanten alarmiert worden waren, der den Brand bemerkt hatte. Es fiel auf, dass der hintere linke Reifen des Pkw durch die Hitze vollständig weggebrannt war, wie auch die linke Fahrzeugseite deutlich stärker durch die Flammen geschädigt war, als die rechte.

Den Schaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hardheim und Bretzingen mit 36 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen sowie die "Helfer vor Ort"-Gruppe des DRK Hardheim mit drei Kräften.

Die Brandursache ist noch völlig unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281/9040 entgegen.