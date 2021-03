Boxberg. (ahn) Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Heidrun Beck (Foto) wurde am Sonntag zur neuen Bürgermeisterin von Boxberg gewählt. Mit 70,8 Prozent der Stimmen setzte sich die 35-Jährige klar gegen ihren Kontrahenten Thomas Henninger, der 29 Prozent der Stimmen auf sich vereinte, durch. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen erreichte Heidrun Beck am 14. März mit 43,9 Prozent noch nicht die nötige absolute Mehrheit. Deshalb mussten die Boxberger Bürger am vergangenen Sonntag nochmals an die Wahlurnen.

Um 18.45 Uhr war es dann so weit: Bürgermeister Christian Kremer verkündete das deutliche Ergebnis. Das Stadtoberhaupt gratulierte seiner Nachfolgerin ebenso wie der unterlegene Mitbewerber Thomas Henninger.

Beck gewann fast jeden Stadtteil mit absoluter Mehrheit. In Angeltürn erreichte sie sogar 90,4 Prozent der Stimmen. Auch in ihrem Heimatort Bobstadt zeigten sich die Wähler von ihr überzeugt. Hier votierten 77 Prozent für sie.

Die Wahlbeteiligung lag bei 63,2 Prozent. In der Kernstadt Boxberg lag sie allerdings nur bei 24,4 Prozent.