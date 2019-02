Revierförster Stefan Michel (l.) und Fortbetriebsleiter Jörg Puchta inspizieren einen Polter Fichtenholz. In der Rinde und in der Bodenstreu überwintert der Borkenkäfer. Fotos: Rüdiger Busch

Walldürn. (rüb) "Das bereitet uns richtig Bauchschmerzen", sagt Forstbetriebsleiter Jörg Puchta und zeigt auf die Temperaturkurve der Messstation Buchen. Was Puchta und Forstrevierleiter Stefan Michel Angst macht, ist der Borkenkäfer. Hohe Temperaturen und zu wenig Niederschlag liefern ihm ideale Voraussetzungen für eine explosionsartige Vermehrung. Beim Vor-Ort-Termin am Freitagmorgen in Altheim appellierten die beiden Forstexperten vor allem an die Privatwaldbesitzer, befallene Fichten so schnell wie möglich zu fällen und aus dem Wald zu schaffen, um ein weitere Ausbreitung des Schädlings einzudämmen.

Das heiße und trockene Jahr 2018 hatte bereits den perfekten Nährboden für eine Massenvermehrung des Buchdruckers (Name des Fichtenborkenkäfers) geliefert. Die vergleichsweise warmen Temperaturen im Januar (Ø 0,0 Grad) Celsius) und im Februar (bislang Ø 1,7 Grad) lassen Schlimmstes vermuten, denn je früher es warm wird, desto früher schwärmt der Käfer aus.

Statt zwei oder drei Käfergenerationen schlüpften im vergangenen Jahr auf Grund der für den Schädling so günstigen Bedingungen sogar vier Generationen. Dementsprechend viele Käfer überwintern in der Rinde oder in der Bodenstreu - und warten nur darauf, dass es über 15 Grad Celsius warm wird und sie mit dem Schwärmflug beginnen können.

Zumindest auf den ersten Blick hatte der Winter aus Sicht des Forstes aber gut begonnen: 180 Liter Niederschlag pro Quadratmeter wurden im Dezember in Buchen gemessen. Im Januar waren es immerhin noch 104 Liter. "Die Winterfeuchte war gut", sagt Stefan Michel - doch sie reicht nicht aus, um die Trockenheit des Vorjahres auszugleichen. Noch immer hätten sich die Grundwasserspiegel nicht erholt. Hinzu kommt, dass der Februar schon wieder zu trocken war - falls es in den nächsten Wochen so weitergeht, sehen die Fortsmänner schwarz. "Die Natur ist durcheinander", ist sich Stefan Michel sicher, "ein Extrem trifft auf das nächste."

Die befallenen Fichten sind an der Rotfärbung leicht zu erkennen.

31.500 Festmeter Käfer- und Dürrholz sind im Landkreis 2018 alleine in der Holzverkaufsstelle angefallen. Auf 20 Prozent beziffert Stefan Michel den Schadholzanteil in seinem Revier - "normal" seien etwa ein bis zwei Prozent. Eine Folge: Der Preis für Fichtenholz hat sich halbiert.

Diese Zahlen belegen, wie stark der Borkenkäfer im vergangenen Jahr gewütet hat. Wenn es nun nicht gelingt, seine Vermehrung zu stoppen, könnten die Folgen katastrophal sein, erklärt Forstbetriebsleiter Jörg Puchta. Wie katastrophal, das zeigt ein Rechenbeispiel: Ein Weibchen des Buchdruckers legt im Verlauf der Vegetationsperiode 100 bis 150 Eier ab. Rechnet man Verluste mit ein, so kann ein Käferweibchen in einem Jahr mehr als 100.000 Nachkommen erzeugen. Deshalb waren die Förster bereits 2018 permanent auf der Suche nach befallenen Bäumen.

Während in den kommunalen Wäldern unzählige befallene Bäume gefällt und entfernt wurden, treffe dies auf Privatwald vielerorts nicht zu, wie Jörg Puchta weiß: "Viele Privatwaldbesitzer erreichen wir leider nicht, und sie sind sich der großen Gefahr nicht bewusst, der von befallenen Bäumen ausgeht." Die Revierförster inspizieren aber natürlich auch diese Wälder, suchen nach Anzeichen wie rot verfärbten Baumkronen, nehmen dann Kontakt zu den Eigentümern auf, beraten sie und geben Handlungsempfehlungen. Doch das Ganze ist ein mühsames Geschäft, denn mitunter geht viel Zeit dabei drauf, den Eigentümer zu ermitteln und zu kontaktieren. Besonders bei Erbfällen, wenn die neuen Waldbesitzer nicht hier leben, wüssten sie mitunter gar nichts von ihrem Eigentum und den damit verbundenen Pflichten.

Per Brief kann das Forstamt die Eigentümer darauf hinweisen, dass sie tätig werden müssen, und ihnen auch eine Frist setzen, bis wann die befallenen Bäume zu entfernen sind. Auf Grund der Brisanz der Thematik hat das Land den Forstbehörden sogar erlaubt, so genannte Ersatzvornahmen durchzuführen: Dann beauftragt die Behörde einen Forstunternehmer mit den notwendigen Maßnahmen, und der Eigentümer erhält dann die Rechnung. Bislang musste Fortsbetriebsleiter Puchta von dieser Ultima Ratio noch keinen Gebrauch machen.

Bis Mitte, Ende März müssen die betroffenen Waldbesitzer reagieren, die befallenen Stämme entfernen und am besten gleich wegbringen und aufarbeiten lassen. Einfach nur fällen, genügt nämlich nicht, denn auch so würden sie ab Mai der ersten Generation als ideale Brutplätze dienen. Dann droht ein noch größerer Vernichtungsfeldzug als 2018 ...

"Wir appellieren deshalb an die gesellschaftliche Verantwortung der Waldbesitzer", bekräftigt Jörg Puchta, und Stefan Michel ergänzt: "Um eine Katastrophe zu verhindern, müssen alle an einem Strang ziehen!" Der Forst, die Waldbesitzer und am besten auch noch das Wetter: "Wir hoffen auf ein nasses Frühjahr", sagt Puchta. Denn nur wenn die Bäume genügend Feuchtigkeit besitzen, sind sie stark genug, um die Schädlinge mit Hilfe von Harzfluss abzuwehren. Stefan Michel weiß: "Ohne Wasser hat der Käfer leichtes Spiel!"