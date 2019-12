Von Martin Bernhard

Buchen. Mit Kassenbons von einer Gesamtlänge von 60 Kilometer rechnet Bäckermeister Peter Schlär in seinen Filialen für das nächste Jahr. Ab dem 1. Januar müssen Einzelhändler und Gastronomen für ihre Kunden Bons ausdrucken, unabhängig davon, ob diese einen solchen haben wollen oder nicht.

Kauft ein Schüler im neuen Jahr bei Peter Schlär ein Brötchen für 35 Cent, erhält jener nicht nur die Backware, sondern künftig auch einen Kassenbon, ob er diesen will oder nicht.

Der Bon wird durchschnittlich um zwölf Zentimeter länger sein als bisher. Denn darauf müssen die Händler künftig über technische Sicherheitseinrichtungen informieren. Außerdem muss die Quittung einen QR-Code enthalten. Auch bei nur einem Rechnungsposten wird der Bon nach Worten von Peter Schlär, bis Jahresende Obermeister der Bäckerinnung Buchen, ab nächstem Jahr der Bäckerinnung Neckar-Odenwald, mindestens 15 Zentimeter lang sein. Es sei damit zu rechnen, dass nicht nur der Schüler, sondern die meisten Kunden den Bon wegwerfen werden.

Schlär beantragte deshalb beim zuständigen Finanzamt für seinen Betrieb die Befreiung von der Belegausgabepflicht. "Eine Vielzahl der Umsätze je Kunde liegt in unserer Bäckerei in einem Bereich von 35 Cent bis 3,50 Euro", begründete er seinen Antrag. Die Kosten für das Ausdrucken des Bons seien deshalb "unverhältnismäßig". Das Ausgeben eines Belegs führe zu "Verzögerungen im Betriebsablauf" und damit zu längeren Wartezeiten für die Kunden.

Auch auf den Umweltschutz weist der Bäckermeister hin. Der Aufwand für die Entsorgung weggeworfener Bons würde steigen. Das für Bons verwendete Thermopapier sei "ökologisch bedenklich", denn dieses müsste als Sondermüll behandelt werden. Die Entscheidung des Finanzamts über Schlärs Antrag steht noch aus.

Wie Schlär erläuterte, habe er sich bereits ein manipulationssicheres Kassensystem angeschafft. Um seine fünf Verkaufsstellen damit auszustatten, habe er einen fünfstelligen Betrag in Hard- und Software investieren müssen. "Jede Kassenöffnung wird dokumentiert", sagte Schlär. "Mit dem neuen Kassensystem braucht man keinen Bon."

Schlär kritisiert die Zunahme an Bürokratie für Unternehmer generell: "Ich sitze viele Stunden am Schreibtisch, statt in der Backstube zu stehen. Manche Betriebsnachfolge ist an der Bürokratie gescheitert."

In einer Stellungnahme an den Landesinnungsverband für das Württembergische Bäckerhandwerk weist die Oberfinanzdirektion Karlsruhe darauf hin, dass man "mit der Einführung der Belegausgabepflicht" die "Mehrproduktion von Belegen wissentlich in Kauf genommen" hätte. Denn ohne Bon sei es möglich, Umsätze erst gar nicht in der Kasse zu erfassen. Allerdings seien Händler nicht dazu verpflichtet, Kunden den Beleg in Papierform auszuhändigen. Auch eine elektronische Lösung sei zugelassen, zum Beispiel über Kundenkarten oder einen QR-Code, den der Kunde abscannen könne. "Die Belegerstellungspflicht in papier- und elektronischer Form ist dabei nicht nur ein Bonausdruck, sondern sichert ab, dass die Bezahlung auch tatsächlich in der Kasse registriert wird", schreibt die Oberfinanzdirektion.