Walldürn. (Sti./lmp) Erzbischof Stephan Burger hat am heutigen Donnerstag Blutfeiertag in der Basilika ein festliches Pontifikalamt gestaltet. Anschließend zog die traditionelle Blutprozession durch die Stadt. In seiner Predigt an diesem bedeutendsten kirchlichen Feiertag der Kirchengemeinde St. Georg thematisierte Burger das Leitwort "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben". So gibt es nach seinen Worten aktuell kaum "eine treffendere Bibelstelle", "denn in unserer Gegenwart sind es die Fragen nach dem Weg, dem Ziel, der Wahrheit, die zu einer Pluralisierung an Lebensformen, Lebensentwürfen und Modellen führen und dadurch auch Konflikte hervorrufen".

Vor zahlreichen Einzelpilgern und knapp 20 Pilgergruppen stellte er die Fragen: "Wieso wird heutzutage eigentlich so krampfhaft nach einem ,Wir’ gesucht, das sich gegen andere abgrenzt? Wieso werden lieber Konflikte für dieses konstruierte Wir ausgetragen, anstatt sich auf das wesentlich Verbindende zu verständigen?" Burger sprach sich gegen Abgrenzungen jeglicher Art aus und betonte: "Verschiedene Ideologien gefährden immer wieder den Einsatz für ein friedliches Europa. Dabei braucht es politisch und gesellschaftlich gesehen diesen gemeinsamen Einsatz und diesen gemeinsamen Glauben." Er unterstrich, dass der europäische Weg nur ein gemeinsamer Weg sein könne, "weil Frieden nur gemeinsam gelingt".

"Genau diese Vergewisserung, diese Bewusstmachung braucht es auch für unsere Kirche", betonte Erzbischof Burger und verwies dabei auf die kircheninternen Diskussionen. "Der christliche Glaube kannte und kennt keine Grenzen und Unterschiede, beziehungsweise er macht aus ihnen keine trennenden Gründe. Nicht umsonst haben wir eine Weltkirche, die von den Philippinen über Afrika, in die USA und über die Grenze von Mexiko reicht." Christus gebe eine Anleitung für den Weg, betonte Burger: ",Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben‘ dieser Satz Jesu, dieses Bekenntnis an uns, für das ja auch der Dienst des Petrus steht, will uns nach wie vor Halt und Orientierung geben, und dieses Bekenntnis verbindet uns über alle Grenzen und Unterschiede hinweg."

Der Blutfeiertag hatte erneut Tausende von Pilgern in die Wallfahrtsstadt gelockt, die zur Gnadenstätte des heiligen Bluts kommen, um für den Alltag Kraft und Gnade aus dem Geheimnis der Eucharistie zu schöpfen. Das Rathaus blieb geschlossen, ebenso zahlreiche Geschäfte und Unternehmen. Sogar für viele Schüler fand gestern kein Unterricht statt. Papst Eugen IV hatte die ursprüngliche Walldürner Kirche im Jahr 1445 mit einer Ablassgewährung auf den Oktav-Tag von Fronleichnam ausgezeichnet. "Trotz aller Geschehnisse in der jahrhundertelangen Vergangenheit wurde dieser Tag bis heute als örtlicher Feiertag und Höhepunkt der Wallfahrt beibehalten", freute sich Stadtpfarrer Josef Bregula, als er die vielen Ehrengäste und Pilger in der Basilika begrüßte.

Kirchenchor, Orchester und Vokalsolisten unter der Leitung von Christopher Henk hatten den Gottesdienst musikalisch umrahmt. An das Pontifikalamt schloss sich die Blutprozession durch die mit vielen Hausaltären geschmückten Straßen der Innenstadt an.