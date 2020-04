Hardheim. (rüb/jam) Aktuell gehen Bilder von New Yorker Krankenhäusern um die Welt, die infolge der Corona-Pandemie Leichen mit Gabelstaplern und Sattelschleppern abtransportieren lassen. Während die Kliniken in der Weltmetropole bereits seit Tagen am und über dem Limit arbeiten, sieht die Situation im beschaulichen Hardheim deutlich entspannter aus. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat sich mit Verwaltungsleiter Lothar Beger über die Kapazitäten am Krankenhaus Hardheim unterhalten.

Wie viele infizierte Patienten und wie viele Verdachtsfälle zählt das Hardheimer Krankenhaus aktuell?

Lothar Beger. Foto: rnz

Lothar Beger: Aktuell haben wir seit dem Wochenende stationär zwei Verdachtsfälle im Krankenhaus, bei denen Anfang der Woche ein Ergebnis vorliegen müsste. Insgesamt hatten wir stationär bislang acht Verdachtsfälle, davon hat sich allerdings bisher kein Fall bestätigt.

Wie viele liegen intensiv, und wie viele Intensivbetten sind aktuell noch frei?

Von den aktuellen Fällen liegt ein Verdachtsfall intensiv, einer auf Isolierstation. Damit sind derzeit noch fünf Intensivplätze frei.

Wie viele Beatmungsplätze sind belegt/frei? Wie würde das weitere Vorgehen aussehen, wenn Intensivbetten und Beatmungsplätze ausgeschöpft sind und weitere Patienten kommen? Gibt es Vereinbarungen mit Kliniken in Nachbarkreisen, die dann Patienten aufnehmen würden?

Wir haben unsere beiden Dauerbeatmungsgeräte leihweise bereits vor zwei Wochen an das Beatmungszentrum am Caritas-Krankenhaus abgegeben. Mit den weiteren verbliebenen drei Beatmungsmöglichkeiten können wir eine kurzzeitige Beatmung sicherstellen, um Patienten zu stabilisieren und diese dann an Kliniken wie das Caritas-Krankenhaus abzugeben, die eine Dauerbeatmung sicherstellen können. Mit dem Caritas-Krankenhaus haben wir die Möglichkeit der Verlegung derartiger Patienten im Zusammenhang mit der leihweisen Abgabe der Geräte vereinbart.

Beim Blick auf der Entwicklung der Zahlen: Ist damit zu rechnen, dass das Krankenhaus in Sachen Intensivbetten an seine Grenzen stößt, oder sind die Verantwortlichen zuversichtlich, dass die Kapazitäten ausreichen?

Wir haben die Bettenzahl insgesamt auf 83 Betten erhöht und derzeit eine Station zur Isolierstation umgerüstet, um für die Aufnahme "einfacher" Corona-infizierter Patienten gerüstet zu sein.