Osterburken. (RNZ) Aufgrund von Sanierungsarbeiten auf der Schnellstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart fährt der ICE 1098 wie berichtet momentan noch bis Oktober durchs Bauland. Er startet um 5.58 Uhr im Stuttgarter Hauptbahnhof und endet um 11.53 Uhr im Hauptbahnhof Berlin. Zwischenhalte sind um 6.32 Uhr in Heilbronn sowie in Würzburg um 8 Uhr. Damit kann der ICE morgens gegen 7.05 Uhr sowie auf dem Rückweg abends um 20.25 Uhr in Osterburken beobachtet werden.

Der Intercity-Express ist mit streckenweise über 300 km/h zwar ein Hochgeschwindigkeitszug, vermutlich aufgrund der Streckenbeschaffenheit ist er im Bauland jedoch mit gedrosselter Geschwindigkeit unterwegs. Ein Zwischenhalt in Osterburken bleibt aber wohl leider ein kühner Traum.