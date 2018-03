Heidersbach. (vn) "Heute ist ein besonderer Tag für Heidersbach", freute sich Ortsvorsteher Alois Hemberger am Montagnachmittag im Vereinsheim "Hällele", und die Dorfgemeinschaft hatte wahrlich allen Grund zum Feiern: Der Limbacher Ortsteil ist nämlich für sein vorbildliches Engagement in Sachen Klimaschutz als drittes Bioenergiedorf im Neckar-Odenwald-Kreis ausgezeichnet worden. In einer kleinen Feierstunde wurde das Bioenergiedorf-Ortsschild im Beisein von MdB Alois Gerig, des baden-württembergischen Ministers für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Peter Hauk, von Landrat Achim Brötel, Bürgermeister Bruno Stipp sowie dessen designiertem Nachfolger Thorsten Weber und weiteren Gästen überreicht.

Beim Schlagwort Energiewende haben die meisten zunächst die Stromwende und den damit verbundenen Ausbau regenerativer Energien zur Stromerzeugung vor Augen. Dabei hat ein Klimaschutzgutachten für den Neckar-Odenwald-Kreis ergeben, dass andere Sektoren weit mehr zur Klimaerwärmung beitragen. Rund die Hälfte der im Kreis emittierten Treibhausgase sind dem Wärmesektor zuzuordnen, in etwa ein Drittel dem Verkehr und 20 Prozent dem Stromsektor. Dadurch wird deutlich, wo der größte Hebel für den Klimaschutz liegt: im Wärmebereich.

Wie es gelingen kann, sowohl im Wärme- als auch im Strombereich vorbildlich voranzuschreiten, zeigen die Heidersbacher. Die Voraussetzungen zur Anerkennung als Bioenergiedorf, nämlich dass mindestens die Hälfte der Wärme sowie die Hälfte des Stroms regional erneuerbar erzeugt werden, sind sogar übererfüllt. Im Strombereich sorgen über 50 Fotovoltaikanlagen sowie eine Biogasanlage dafür, dass der Ort zum Stromexporteur wird. Rechnerisch können das Zwei- bis Dreifache des örtlichen Strombedarfs so gedeckt werden.

Im Wärmebereich sind die engagierten Heidersbacher ebenfalls Vorreiter: Die Abwärme, die bei der Verstromung des Biogases entsteht, wird durch ein Wärmenetz den umliegenden Wohnhäusern zugänglich gemacht. Zusätzlich sorgt ein Holzhackschnitzelkessel dafür, dass es auch an den kalten Wintertagen warm wird. Einen zweiten kleineren Nahwärmeverbund gibt es im Bereich der Firma Fensterbau Sauer. Hier werden die Holzabfälle der Firma direkt vor Ort energetisch verwertet und in Wärme umgesetzt, um die Versorgung der Produktionshallen sowie zweier Wohngebäude sicherzustellen. Hinzu kommen zahlreiche weitere Gebäude im Ort, die zumindest teilweise mit regenerativen Energien beheizt werden. In der Summe kommt man so auf einen regenerativen Versorgungsgrad von rund zwei Dritteln.

Einen Einblick in die Nahwärmeversorgung lieferte für die Betreiber Andreas Hemberger. Seit Baubeginn der Wärmezentrale im Sommer 2013 wurden bis heute 2044 Meter Leitungen und damit verbunden 44 Hausanschlüsse verlegt, von denen derzeit 30 bereits Wärme beziehen. Die Abnehmer, von denen einige unter den Gästen waren, sind allesamt zufrieden, es musste noch niemand in der Kälte sitzen. "Ein schöner Tag für Heidersbach und der Lohn für den bekannt guten Zusammenhalt im Dorf", freute sich MdB Alois Gerig bei der Überreichung des Ortsschilds mit der Aufschrift "Bioenergiedorf". Strom und Wärme aus Bioenergie seien Ressourcen, die wir im Sinne unserer Kinder und Enkel künftig verstärkt nutzen müssten.

Minister Hauk gratulierte ebenfalls zur Auszeichnung mit dem damit verbundenen Beitrag zur Energiewende im Kleinen. "Denn viele kleine Dinge ergeben ein großes Ganzes", hofft der Minister auf möglichst viele Nachahmer.

Landrat Brötel hieß die Heidersbacher im Kreis der Bioenergiedörfer willkommen. Insgesamt gebe es in Deutschland 142 Bioenergiedörfer, 42 davon in Baden-Württemberg. Mit Großeicholzheim (2015) und dem Ünglert (2017) seien es nun drei im Neckar-Odenwald-Kreis. Ebenso freute er sich über die Tatsache, dass die Wertschöpfung in der Region bleibe und sich der ländliche Raum in Sachen Energiewende nicht zu verstecken brauche. Wenn es um Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehe, lägen "wir da hinten" in Wirklichkeit ganz weit vorne.

Der scheidende Bürgermeister Bruno Stipp freute sich mit den Heidersbachern über die Ernennung und rief die Anstrengungen der Vergangenheit nochmals ins Gedächtnis. Als Glücksfall für alle Beteiligten bezeichnete er dabei den Ausbau des Mühlweges, in den ein Großteil des Nahwärmenetzes integriert werden konnte. Er dankte allen Beteiligten, insbesondere auch dem Klimaschutzmanager des Landkreises, Sebastian Randig, der das Verfahren zur Anerkennung als Bioenergiedorf begleitet hat. Er lud zu einem kleinen Rundgang über die Anlagen des Wärmeverbunds ein, die von Alexander und Alois Hemberger vorgestellt wurden, und danach zum abschließenden Stehempfang, bei dem schon der ein oder andere Zukunftsplan in Sachen Energiewende geschmiedet wurde.