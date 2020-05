Binau. Der seit Freitag vermisste Holger S. konnte am Sonntagnachmittag im Bereich Schollbrunn aufgefunden werden. Er musste zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden, befand sich aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilt.

Seit Freitagnachmittag wurde aus dem Pflegeheim Schloss Binau der 48-jährige Holger S. vermisst. Er hatte das Heim gegen 13 Uhr mit dem Fahrrad verlassen und ist nicht zurückgekehrt.

Update: Sonntag, 17. Mai 2020, 23.55 Uhr