Götzingen. (pm/tra) Der international ausstellende und arbeitende Bildhauer Gil Topaz, der seit einigen Jahren in seinem Atelierhaus in Götzingen lebt und arbeitet, präsentierte auf der Schweizerischen Triennale der Skulptur, die von Mai bis November 2018 in Bad Ragaz stattfand, neun lebensgroße Figuren.

Die Skulpturen, die er 2017 aus rohem Stein herausmeißelte, wurden nun vom bekannten Kunstsammler und Unternehmer Thomas Schmidheiny gekauft. "Die neun Steinfiguren sind noch bis Frühjahr in Bad Ragaz vor der Thermalquelle des Grand Resort Quellenhof zu sehen, bevor sie in die Kunstsammlung Schmidheiny integriert und neu installiert werden. Die Werke werden somit nicht nach Götzingen zurückkommen", berichtet Topaz.

Der Milliardär Thomas Schmidheiny ist einer der bedeutendsten Kunstsammler der Schweiz. Im Rahmen seiner Stiftung Schmidheiny stellt er die in der Sammlung befindlichen Werke, insbesondere die einzigartige Ferdinand Hodler Sammlung, in europaweiten Ausstellungen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit soll das Verständnis für die europäische Kunst gefördert werden.

Gil Topaz wurde 1965 in Würzburg geboren und studierte an den Kunstakademien "Accademia di belle Arti" in Carrara und Rom. In Rom schloss er sein Studium mit besonderer Auszeichnung ab. Topaz lebte und arbeitete unter anderem in Rom, Berlin, Carrara und im Elsass, bevor er sich auf dem Land, in Götzingen, niederließ, um dem Trubel der Stadt zu entfliehen.