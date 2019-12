Bad Mergentheim will in den 2030er Jahren eine Landesgartenschau ausrichten, deren Konzept weite Teile der Innenstadt umfasst. Einbezogen ist das Deutschordensschloss (Foto). Der Landesbetrieb Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg will das aus dem 11. Jahrhundert stammende landeseigene Wasserschloss und den Park zu einem Erlebnishöhepunkt weiterentwickeln. Foto: Burkard Gassenbauer