Berolzheim. (pol) Ein 76 Jahre alter Mann ist am Freitag in Berolzheim gestorben, nachdem in seinem Schlafzimmer Feuer ausgebrochen war. Gegen 19.49 Uhr wurde der Gebäudebrand im Steigeweg gemeldet. Zwar konnten die Rettungskräfte den Mann noch aus dem Gebäudeinneren holen. Doch obwohl sie sofort mit der Reanimation begannen, verstarb der 76-Jährige noch vor Ort.

Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes. Zwei Kinder im Alter von drei und vier Jahren, die im Obergeschoss schliefen, konnten von ihrer Mutter rechtzeitig aus dem Haus gebracht werden.

Das Haus ist im Moment wegen der starken Rauchentwicklung nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Angehörigen unter.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von circa 90.000 Euro. Wie das Feuer entstanden ist, ist bisher noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. pol /