Bei der dritten Auflage des Benefizkonzerts mit "Prime Session" am 19. Oktober in Hainstadt wird wieder Jochen Fischer aus Osterburken - neben anderen hochkarätigen Musikern - den Gästen einheizen. Die Spende geht an die Grundschule Hainstadt. Foto: Andreas Hanel

Hainstadt. (ahn) Die Band "Prime Session" steht nicht nur für gute Musik mit professionellen Musikern, sondern auch dafür, dass sie sich für den guten Zweck einsetzt. Denn bereits zum dritten Mal veranstaltet die Band in Zusammenarbeit mit "Blackout Eventmanagement" und der Cocktailbar "barhamas" ein Benefizkonzert - dieses Mal für die Grundschule Hainstadt, wo in der Sporthalle der Schule am Samstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr die Band wieder mit einer Mischung aus Rock, Soul und Funk für gute Stimmung sorgen und für den guten Zweck spielen wird.

"Mein Kind geht selbst auf die Schule. Beim Schulfest sind André Ballweg und ich dann auf die Idee gekommen, dass wir der Schule mit einem Benefizkonzert eigentlich etwas Gutes tun könnten. Und wir wollen das Konzert dort veranstalten, wo das Geld ankommen soll", berichtet Wolfdieter Hieke, Bandleader von "Prime Session", der sich zusammen mit Manfred Schwing von "Blackout Eventmanagement" und Katja Steimer vom "barhamas" wieder für den guten Zweck einsetzt. Manfred Schwing ergänzt: "Es gibt viele Baustellen an der Schule. Das Geld ist dort sehr gut angelegt."

Mit der Idee seien sie dann an den Elternbeirat herangetreten, dessen Mitglieder von der Idee begeistert gewesen seien. "Die Elternbeiratsvorsitzende Dorothea Rathmann hat sich sofort dafür eingesetzt", informiert Hieke über die produktive Zusammenarbeit.

Dass man die Eltern mit ins Boot holte, war den Organisatoren ein großes Anliegen. "Uns ist es wichtig, dass die Eltern eigenständig über das Geld verfügen können und dass sie die Entscheidung in den Händen haben, wo das Geld investiert wird", sagt der Musiker.

Die eigentlichen Nutznießer, die Kinder an der Schule, sollen aber nicht nur langfristig durch neue Spielgeräte und diverse Neugestaltungen an der Schule ihre Freude haben, sondern sollen auch beim Konzert selbst mitwirken dürfen. "Geplant ist, dass wir die Kinder in irgendeiner Form integrieren", verrät Hieke. Wie genau dies über die Bühne läuft, sei noch nicht klar.

Auf jeden Fall auf der Bühne stehen werden wieder musikalische Hochkaräter: Mit dabei sind wieder Bene Neuner (Percussion) und Nico Schliemann (Gitarre) von der Band "Glasperlenspiel", Mario Brauch (Saxofon) und die Sängerin Amy Sue. Außerdem am Mikrofon wird Stefanie Crutchfield aus Udo Lindenbergs "Panikorchester" stehen, die bereits auch mit "Boss Hoss" musiziert hat, zudem Buddy Faber und Jochen "Fischi" Fischer. Daneben spielen noch Martin Kupfer (Bass), Tommy Höflein (Gitarre) und Johannes Hackl (Schlagzeug).