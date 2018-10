Ein leuchtendes Beispiel gab im Juli das emotionsreiche Benefizkonzert in Hainstadt: Ein solches organisieren "Prime Session", "Blackout Eventmanagement" und das "barhamas" künftig halbjährlich, das nächste ist am 15. Dezember in der Buchener Stadthalle. Foto: A. Hanel

Buchen. (ahn) "Eines kann ich versprechen: Das werden wir auf jeden Fall wiederholen!", ließ Manfred Schwing von "Blackout Eventmanagement" im Juli noch verlauten. Damals war gerade auf seinem Firmengelände in Hainstadt das Benefizkonzert mit der Band "Prime Session" für den beim Eberbacher Schulbusunglück schwer verletzten Jonas H. als ein fulminantes Feuerwerk der Emotionen abgebrannt.

Nun ist es so weit: Der Organisationszusammenschluss aus "Prime Session", "Blackout Eventmanagement" sowie der Cocktailbar "barhamas" stellt gerade die Neuauflage der Benefizveranstaltung am Samstag, 15. Dezember, ab 20 Uhr in der Buchener Stadthalle auf die Beine. Das Konzept wurde dabei im basisdemokratischen Sinn modifiziert, die musikalischen Vorzeichen bleiben indes größtenteils gleich.

"Das Wort ,Herzensangelegenheit’ fiel sehr oft bei den Planungen. Es soll nämlich um die Herzensangelegenheit der Bevölkerung und des Publikums gehen", berichtet Wolfdieter Hieke, Gründer von "Prime Session", im Gespräch mit der RNZ. Hatten die Macher im Vorfeld der Benefizveranstaltung im Juli selbst noch ihre eigene Herzensangelegenheit bestimmt, überlegten sie danach, wie ein neues Konzept aussehen könnte, in dem die Auswahl fairer gestaltet ist. Denn "es gibt sicherlich noch andere Hilfsbedürftige und andere Möglichkeiten, die wir gar nicht auf dem Schirm haben."

Katja Steimer vom "barhamas" habe dann die Lösung in Gestalt einer genialen Idee geliefert. Ihr Vorschlag: "Lasst uns doch die Leute fragen!" Gesagt, getan: Das Entscheidungsrecht wurde in die Hände der Bevölkerung gelegt, die nun zunächst über Facebook mögliche Kandidaten bestimmen kann.

Das Ganze funktioniert so: Bis 15. November hat jeder - egal ob Privatperson oder Mitglied eines Vereins, einer Organisation oder Firma - die Möglichkeit, ein Bewerbungsvideo für seine Sache auf die Facebook-Seite von "Prime Session" hochzuladen. "Es muss ein Handy-Video sein, das nicht professionell produziert wurde, sondern es muss mitten aus dem Leben kommen", informiert Wolfdieter Hieke. "In dem Video, das 90 Sekunden lang sein darf, sollen sich die Bewerber kurz vorstellen: Wer bin ich? Was ist meine Herzensangelegenheit? Warum sollte ausgerechnet ich ausgewählt werden?"

Die fünf Bewerbungen, die bis kurz vor dem Konzert die meisten Likes auf der Facebook-Seite von "Prime Session" erhalten, kommen in die Endauswahl. Sie haben dann beim Event im Dezember die Gelegenheit, sich auf der Bühne nochmals selbst vorzustellen und Werbung in eigener Sache zu machen. Denn von dieser müssen sie das Publikum überzeugen.

Jeder Besucher hat nämlich eine Stimme, die er einem der fünf Bewerber geben kann. "Derjenige, der am Abend die meisten Stimmen aus dem Publikum bekommt, gewinnt dann das Preisgeld, also die Spende aus einem Teil des Erlös’."

Auf der Bühne stehen allerdings auch wieder hochkarätige Musiker von "Prime Session". "Die Besetzung steht, es sind wieder viele dabei, die schon in Hainstadt auf der Bühne standen.

Doch es kommen auch neue Musiker, die noch nie da waren." An den Special Guests - im Juli konnte man die Rapper Louis Baltes und Das Bo von "5 Sterne Deluxe" engagieren - arbeite man gerade noch.

Die Neuauflage soll indes kein singuläres Ereignis bleiben. Nach dem "unfassbaren" positiven und emotionalen Zuspruch aus der Bevölkerung wolle man nun das Format als "feste Benefizveranstaltung" etablieren, die einmal im Halbjahr stattfinden soll: Im Sommer bei Blackout Eventmanagement, im Winter als Hallenveranstaltung.

Karten für den 15. Dezember gibt es im Vorverkauf in Hainstadt bei der Bäckerei Zuckerbeck; in Buchen bei der Tankstelle Englert, bei "Blackout Eventmanagement", bei ZWH Wolfdieter Hieke, bei der Firma KS Telekommunikation und beim "barhamas"; in Eberbach bei Bauer Markisen- und Glasoasen.

Info: Weitere Informationen auf der Facebook-Seite von "Prime Session". Die Bewerbungsvideos gibt es dort im Bereich "Community".