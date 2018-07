Silvia Neid, ehemalige Trainerin der deutschen Frauennationalmannschaft, nimmt ebenfalls an der Gala teil. Foto: dpa

Neusaß. (mira) Eine ganz besondere Benefizgala zugunsten des Odenwald-Hospizes findet unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Markus Günther am Sonntag, 12. August, um 17 Uhr auf dem Areal des Golfclubs Glashofen-Neusaß statt. Zahlreiche bekannte, vorwiegend aus Walldürn stammende Künstler und Sportler treten während des Events ohne Gage auf. So unterstützen sie - wie auch die Besucher mit ihrem Eintrittsgeld - die Arbeit der in weitem Umkreis einzigartigen Einrichtung.

In einem Pressegespräch im Walldürner Rathaus informierten Bürgermeister Markus Günther, Heinrich Hennig als Ehrenpräsident des Golfclubs, Golfclub-Geschäftsführer Thomas Hennig sowie Helmut Greulich vom Hospiz-Förderverein und Tanja Naas von der Tourist-Information über das mit Spannung erwartete Event.

Sängerin Liane tritt bei der Benefizgala zugunsten des Odenwald-Hospizes am 12. August auf. Foto: Manfred Esser

Zu den Promis zählen die Weltmeisterin und ehemalige Trainerin der Fußballfrauennationalmannschaft, Silvia Neid, Kabarettist Rolf Miller und Sängerin Liane, die alle als Botschafter für das Odenwald-Hospiz auftreten werden. Zudem kommen die deutsche Meisterin im Florett-Fechten, Anne Sauer, sowie Fußball-Nachwuchstalent Laura Haas (U17-Nationalmannschaft). Nicht zuletzt werden aus dem Pferdesport Thomas Seitz (Badischer Meister im Fahrsport, Nominierung für den Bundeskader) und Melanie Georg (mehrfache deutsche Meisterin im Cutting) mit von der Partie sein.

Die Teilnehmer geben in einer Talkrunde Einblick in ihre Karrieren und unterhalten die Gäste während der rund zweistündigen Veranstaltung. Durch das Programm, zu dem auch die Musikschule Walldürn einen Beitrag leistet, führt Manfred Schärpf.

Initiator Hennig, der zugleich stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Odenwald-Hospiz ist, freute sich, dass bereits namhafte Spendenbeträge im Vorfeld der Veranstaltung eingegangen sind. Bürgermeister Günther hofft auf eine gute Resonanz seitens der Bevölkerung auf diese Gemeinschaftsveranstaltung von Hospiz, Golfclub und Stadt: "Je mehr Gäste kommen, desto mehr können wir dem Hospiz überreichen."

Dem abwechslungsreichen Programm folgt ein italienisch angerichtetes Buffet. Karten können zum Preis von 30 Euro für die Gala selbst oder als Gesamtpaket mit dem schließenden Buffet zum Preis von 50 Euro gebucht werden. Einlass ist ab 16 Uhr.

Info: Der Kartenvorverkauf beginnt ab Montag, 16. Juli, bei der Tourist-Information im Alten Rathaus, Hauptstraße, Telefon 06282/67107.