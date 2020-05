Walldürn-Gerolzahn. (mami) Ralf Zang hat momentan wieder mehr Zeit alleine und zuhause mit den Kindern. Seine Frau Stefanie ist gelernte Floristin und hilft kurz vor Muttertag bei der Gärtnerei Kaufmann in Walldürn aus. "Eigentlich ist Stefanie sogenannte Event-Floristin. Das heißt: Sie macht den Blumenschmuck für Kommunionen, Hochzeiten und andere Feste. Da die ja alle abgesagt wurden, hilft sie in Walldürn aus. Die haben dort alle Hände voll zu tun, deswegen ist Stefanie teilweise bis in die Nacht beschäftigt", erklärt Ralf, wieso er das wöchentliche Gespräch mit der RNZ diese Woche alleine führt.

"Unser wöchentlicher Sonntagsausflug hat uns dieses Mal nach Adelsheim auf den Märchenweg geführt. Das war echt schön, gerade für die Kinder. Aber es waren auch wieder Unmengen Menschen unterwegs, es war fast schon überlaufen." Auf ebendiesem Märchenweg haben die Zangs eine tolle Entdeckung gemacht. Auf einem Baumstamm lag ein bemalter Stein. "Den fand ich echt toll und auf der Rückseite war der Hinweis auf eine Facebook-Gruppe." Da sie mehr über diese Entdeckung und den Hintergrund wissen wollten, habe er einen Freund aus Bofsheim angerufen, der ihm erklärte, worum es sich bei dem Stein handle. Dieser erklärte ihm, dass der Stein Teil von "BorkeStones" sei. Dabei geht es darum, mit seinen Kindern bemalte Steine irgendwo in der Region auszulegen und ein Hinweisfoto auf den Ablageort in der Gruppe zu posten. Daraufhin soll eine Art Schnitzeljagd nach den bemalten Steinen beginnen. "Die Idee finde ich wirklich klasse und richtig einfallsreich", sagt Ralf.

Der Familienvater wird in den Zeiten von Corona und Home-Office immer wieder selbst kreativ, wenn es um Beschäftigung geht. So hat er einen regelrechten Hype um seinen eigenen Whatsapp-Status ausgelöst. "Die ganze Sache hat eigentlich damit angefangen, dass ich – seit ich im Home-Office bin – morgens ein Video in meinen Status gepackt habe, wie ich mir meinen ersten Kaffee aus der Maschine lasse." Auf diesen Status haben ihm immer mehr seiner Kollegen und Freunde mit einem ähnlichen Video geantwortet. Mittlerweile ging die ganze Sache aber noch weiter, wie er lachend erzählt: "Vor Kurzem stand auf einmal auf unserem Briefkasten eine Kaffeetasse von der Firma, bei der ein Freund arbeitet. Ich wusste sofort, was er von mir wollte, und so habe ich dann am nächsten Morgen meinen Kaffee in diese Tasse gelassen und in meinen Status gepackt." Rund 180 Leute erreiche er mit seinem kurzen, immer gleichen Video. "Nachdem ich das mit der einen Tasse gemacht hab, standen kurz darauf wieder andere auf dem Briefkasten. So wird das jetzt vermutlich weitergehen", grinst er.

Aber nicht nur für sich will er für etwas Beschäftigung und Ablenkung in diesen Zeiten sorgen. Deshalb geht er jeden Freitag um 21 Uhr auf der Social-Media-Plattform Instagram mit seinem Format "Steinacker TV" in eine Live-Schaltung mit wöchentlich wechselnden Gästen. "Auch das hatte ich nie erwartet, dass da so viele Leute zuschauen. Im Schnitt sind da pro Woche 180 Leute, die sich das anschauen, und wir haben das eigentlich nur zum Spaß angefangen."

Hauptbeschäftigung des Gießereimeisters und seiner Frau sind aber weiterhin ihre drei Kinder. "Für Lina, unsere Älteste, geht es ab 18. Mai mit der Schule weiter", erklärt Ralf. Wie das genau vonstatten gehe, wisse man aber noch nicht. Vorerst würden die Klassen getrennt, so dass ein Teil morgens und ein Teil mittags unterrichtet werde. Die jüngeren Geschwister Emil und Frieda müssen dagegen voraussichtlich noch etwas warten, bis es wieder in die Grundschule beziehungsweise den Kindergarten geht.

Nachdem Stefanie am Montag bereits ihren langersehnten Friseurtermin hatte, waren diese Woche auch noch zwei der drei Kinder beim Haareschneiden. "Das war dringend nötig und wichtig", lacht Ralf.

Ein Highlight gab es für die Männer des Hauses diese Woche noch zusätzlich. "Emil und ich sind totale Star-Wars- Fans. Da ist der 4. Mai so etwas wie ein kleiner Feiertag für uns, und den haben wir dann schon gebührend zelebriert. Da kam es genau richtig, dass es auf Disney+ den nagelneuen Teil gab. Den haben wir uns dann selbstverständlich angesehen. Das war schon etwas Schönes und Besonderes."

Ansonsten laufen bei Familie Zang die Vorbereitungen für den Muttertag am morgigen Sonntag. "Schön fand ich dabei, dass vom Kindergarten ein Paket vor der Tür lag, auf dem stand, dass nur Frieda und ich es öffnen dürfen. Da machen wir uns jetzt daran, das Geschenk für Stefanie fertig zu machen", erklärt er.

Außerdem kann der Sommer in Gerolzahn jetzt endlich kommen, denn Ralf hat am Donnerstag die letzten Arbeitsschritte am Pool erledigt. "Der ist jetzt eigentlich betriebsbereit und es kann losgehen", sagt er und fügt hinzu: "Da ja vermutlich alle Freibäder über den Sommer geschlossen bleiben, ist der für uns echt wichtig."