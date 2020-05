Gerolzahn. (mami) Um ihrer jüngsten Tochter trotz der Corona-Zeit einen tollen Geburtstag zu bescheren, haben sich Ralf und Stefanie Zang etwas einfallen lassen. "Frieda wollte unbedingt eine ‚Eiskönigin‘-Party", erzählt Ralf. Da die Familie wegen des Virus keine Freunde einladen konnte, mussten die Zangs kreativ werden.

"Vor Jahren hat das Kino in Walldürn neue Sessel bekommen und die alten konnte man günstig haben, wenn man sie selbst abmontiert. Damals habe ich mir direkt drei Stück geschnappt", erklärt er. Eigentlich stünden die Kinosessel in ihrem Baumwagen, aber für den Geburtstag holte der Familienvater sie ins heimische Wohnzimmer. "Wir haben dann den Film ‚Die Eiskönigin‘ auf dem Fernseher laufen lassen, und die Kinder konnten in echten Kinosesseln sitzen", sagt Stefanie und ergänzt: "Wir haben eine ‚Kino-Party‘ gefeiert. Wir haben Popcorn gemacht und ich habe davor noch Eintrittskarten für unser kleines Kino gebastelt."

"Ansonsten waren wir diese Woche eher faul", sagt Ralf und hat noch einen ganz besonderen Appell: "Mit all den Herausforderungen in den sozialen Netzwerken wäre es dann mal gut. Am Anfang war es echt witzig, aber das wird ja immer mehr", lacht er.

"Auch die Kinder haben langsam einen Durchhänger", erzählt Stefanie. "Vor allem bei Emil geht langsam die Motivation verloren, wenn es um seine Schulaufgaben geht. Da braucht er mittlerweile ewig für Dinge, die er sonst in zehn Minuten erledigt hätte." Außerdem haben die beiden die Busfahrkarte für ihre älteste Tochter Lina gekündigt. "Es ist ja nicht abzusehen, wann und wie es denn irgendwann mal weitergeht." Die Karte würde sich erst wieder lohnen, wenn es wieder zurück zum normalen Schulalltag ginge. "Angenommen, sie müsste nur zwei Tage in der Woche hin, dann können wir sie an diesen auch fahren", erklärt Ralf.

Apropos Autofahren: "Wir haben tatsächlich den ganzen April über nicht einmal getankt und die Tankleuchte ist noch nicht einmal an", lacht der Familienvater. "Ich bin diese Woche sogar ein wenig mit unserem Bus spazieren gefahren, weil ich gemerkt habe, dass der vom langen Stehen nicht mehr so gut anspringt."

Während Ralf jeden Tag im Homeoffice arbeitet, hat seine Frau als Floristin vor dem Muttertag einiges zu tun. "Ich freue mich darauf, mal wieder etwas rauszukommen." Etwas befremdlich finde sie jedoch die Vorstellung, mit einer Maske zu arbeiten. "Ich trage natürlich auch beim Einkaufen eine und halte mich an die Regeln. Aber irgendwie fühle ich mich in dieser Situation etwas sonderbar" – auch weil sie die Maske beim Einkaufen nur für eine kurze Zeit aufhabe und sie jetzt beim Arbeiten über einen sehr langen Zeitraum tragen müsse.

Der allwöchentliche Sonntagsausflug führte die Familie diese Woche nach Walldürn an eine Kapelle im Wald. "Auf dem Weg dahin hat man sehen können, dass die Menschen wieder rauswollen. Es waren tatsächlich Unmengen an Leuten unterwegs", erzählt Ralf. "Das Tolle an der Kapelle war, dass die Kinder dort die Glocke läuten durften – das war schon etwas Cooles für sie."

Außerdem habe Ralf mit seiner Tochter Lina eine Tandemfahrt gemacht. "Das hat ihr – glaube ich – gut getan, dass sie auch mal wieder rauskommt." Die Tour der beiden führte sie bei ihrer Tante und ihrem Onkel vorbei, mit denen sie sich dann "von der Straße zum Balkon unterhalten haben – um die Regeln einzuhalten".