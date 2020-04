Die drei Kinder der Familie Zang steigen in ihrer Freizeit auch mal in luftige Höhen. Foto: Familie Zang

Walldürn-Gerolzahn. (mami) "Das Gute ist, dass die Grundschule neue Aufgaben geschickt hat", sagt Ralf Zang. Sohn Emil seien nämlich schon vor den Ferien die Aufgaben ausgegangen. "Das Ganze ist jetzt aber viel geregelter", ergänzt seine Frau Stefanie: "Er bekommt jetzt Wochenpläne, die er freitags abgeben muss und die auch kontrolliert werden."

Generell seien die beiden froh, dass die Schulen und die Kinder eine gewisse Routine zum Lernen entwickelt haben. Bei ihrer ältesten Tochter Lina, die die Realschule besucht, läuft der Unterricht zum Beispiel über eine E-Learning-Plattform. "Die Kinder bekommen eine Umfrage geschickt und müssen sich dann über diese für die verschiedenen Fächer zu bestimmten Uhrzeiten anmelden", erklärt Ralf. "Das funktioniert sehr gut, und sogar unsere jüngste Tochter Frieda hat Aufgaben bekommen." Die Fünfjährige besucht noch die Vorschule und dazu die Sprachheilschule in Buchen. "Was mich sehr gefreut hat, ist, dass die Sprachheilschule so engagiert ist und für Frieda Vorschulaufgaben geschickt hat", sagt Stefanie.

Am Anfang hätten die beiden nicht verstanden, warum alles "über den Postweg und nicht, wie heutzutage üblich, per Mail versendet wurde." Doch Emils Schulrektor erklärte ihnen, dass der E-Mail-Verkehr schwierig sei, da die meisten Haushalte nur einen PC hätten. Unter solchen Umständen dann sämtliche Materialien für alle Kinder auszudrucken, könnte zu Schwierigkeiten im Ablauf führen. "So weit hatte ich gar nicht gedacht. Aber genau in dem Moment war auch unsere Druckerpatrone leer. Jetzt finde mal eine Druckerpatrone in der aktuellen Zeit. Ab da wusste ich, warum alles auf Papier geschickt wird", erklärt Ralf Zang.

Doch auch neben den Schulaufgaben weiß sich Familie Zang während der Corona-Krise zu beschäftigen. So haben sie zum Beispiel bei der sogenannten "Klopapier-Challenge" in den sozialen Netzwerken mitgemacht. "Das war eine schöne Abwechslung zum Alltag, und die Kinder waren den halben Tag nur mit Planen und Proben für das Video beschäftigt", berichtet Mutter Stefanie.

Aber auch Papa Ralf ist einfallsreich geworden. Auf seinem Instagram-Account startet er seit fünf Wochen jeden Freitagabend ein Livevideo, bei dem er jede Woche mit anderen Gästen spricht. "Was man nicht so alles aus Langeweile tut", meint er mit einem Lachen und merkt an: "Das Niveau ist tatsächlich nicht besonders hoch, aber ich finde, dass wir gerade in der aktuellen Lage einfach auch etwas Humor brauchen." Und die Zuschauerzahlen bestätigen ihn: "Mittlerweile schauen bis zu 150 Leute zu."

Der Eisengießerei-Meister hatte aber noch ein besonderes Highlight in dieser Woche. "Ich habe das erste Mal seit fast zwei Wochen wieder flüssiges Eisen gesehen", freut er sich. Er habe geschäftlich diese Woche zwei Kundentermine wahrgenommen und deshalb sein Home-Office verlassen müssen.

Wie schon in den Wochen zuvor zeigen auch die Kinder, dass sie richtig kreativ sind. "Emil hat etwas mit Minigolf im Fernsehen gesehen und hat dann am Donnerstag im Hof eine komplette Minigolfbahn zusammengebastelt", erklärt seine Mutter. Dabei habe er zum Beispiel ein Rohr einer alten Regenrinne als Hindernis benutzt und eine Schanze gebaut. Als Schläger diente ein langer Schuhlöffel, und als Ziel musste man in einen Schwimmreifen treffen. Außerdem beschriftete er alle Stationen von eins bis vier mit Klebeband.

Schwieriger sei die Situation bei der zwölfjährigen Lina, wie Stefanie sagt: "Sie ist jetzt in einem Alter, da interessiert man sich nicht unbedingt für eine selbst gebaute Minigolf-Bahn. Sie liest sehr viel, aber so langsam gehen uns die Bücher aus", lacht sie. "Ich bin total froh, dass am Montag die Büchereien wieder öffnen und wir für Nachschub sorgen können."

Ansonsten hat die Familie einen Programmpunkt in der Woche, den sie seit Beginn der Corona-Krise verfolgen. "Wir gehen jeden Sonntag mit den Kindern raus und versuchen, etwas von der Gegend zu erkunden", erklärt Stefanie. Da die Wege in und um das kleine Gerolzahn herum mittlerweile alle bekannt seien, müssen sie sich immer wieder etwas Neues suchen. "Diese Woche waren wir zum Beispiel am sogenannten ,Schächerstein‘. Das ist ein großes Felsgebilde, das früher als Räubernest gedient hat."

Außerdem steht mal wieder ein Geburtstag an: Nachdem bereits Sohn Emil vor zwei Wochen seinen Geburtstag feiern konnte, ist am Dienstag in der nächsten Woche die jüngste Tochter Lina an der Reihe. "Wir werden es versuchen, ähnlich zu machen wie bei Emil. Wir werden den Kuchen wieder vorher an alle verteilen, aber ich glaube, dass wir die Video-Konferenz dieses Mal ausfallen lassen", sagt Stefanie.

Die Fünfjährige komme mit der Situation allerdings nicht ganz so klar wie ihre beiden älteren Geschwister. "Immer wenn sie zum Beispiel ihren Opa auf der Straße sieht, dann versteht sie nicht, wieso sie nur mit ihm reden, aber nicht zu ihm hindarf. Das macht sie sehr traurig, und das wollen wir an ihrem Geburtstag nicht noch verstärken, wenn sie alle nur auf dem Bildschirm sieht und nicht versteht, wieso sie nicht gekommen sind."

Auch wenn sich die Situation etwas schwieriger als bei Emil darstellen könnte, sind die beiden doch guter Dinge, dass es trotz allem ein schöner Tag für Lina wird. Wir werden es nächste Woche erfahren ...