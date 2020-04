Gerolzahn. (mami) "Das Highlight dieser Woche war definitiv der Geburtstag von Emil", sagen Ralf und Stefanie Zang. Ihr Sohn wurde vergangenen Samstag neun Jahre alt. Die Geburtstagsfeier musste wegen des Coronavirus zwar /ar.509087, aber es gab dennoch einige Momente der Freude, wie die Eltern erzählen:

"Nach dem traditionellen Klappern gehen die Kinder immer von Tür zu Tür und sammeln Süßigkeiten ein. Durch Corona war es dieses Jahr etwas abgewandelt, sodass immer einzelne Familien mit ihren Kindern durch die Straßen gelaufen sind und die Leute die Süßigkeiten schon vor der Tür gerichtet hatten", erklärt Stefanie und Ralf fügt hinzu: "Viele, die wussten, dass Emil Geburtstag hat, haben extra für ihn kleine Geschenke mit Glückwünschen rausgestellt. Das war wirklich schön!"

Das Highlight sei aber die Aktion der Nachbarn gewesen, die ihre Geburtstagsglückwünsche riesig mit Kreide auf die Straße geschrieben haben. "Das Coole war, dass alle, die vorbeigelaufen sind, auch noch ihre Glückwünsche dazugeschrieben haben", ergänzt Ralf. "Weil es vorher so ungewohnt für ihn war, nicht zu feiern, haben wir uns im Vorfeld schon Gedanken gemacht und einen Plan gehabt, aber der Tag ist dann durch die ganzen Aktionen im positiven Sinne aus dem Ruder gelaufen", lacht er.

Doch es gab auch weniger erfreuliche Nachrichten für die Eltern. Durch die neue Verordnung der Regierung, alle Großveranstaltungen bis mindestens 31. August abzusagen, fallen alle Konzerte und Festivals über den Sommer aus. "Wir sind richtige Konzert- und Festival-Junkies", sagt Stefanie. "Das fällt uns echt schwer, dass da jetzt alles abgesagt wurde. Man hat irgendwie keine Termine mehr, auf die man sich ‚hinfreuen‘ kann." Auch dass Emils Kommunion eigentlich diese Woche stattgefunden hätte, mache sie etwas wehmütig: "Es war alles geplant und wäre so schön geworden."

Außerdem müssen sie sich über den gemeinsamen Sommerurlaub Gedanken machen. Am 30. August sollte es eigentlich losgehen. "Dann würde auch das Zeltlager für die Kinder ausfallen. Wir kommen natürlich alle sehr gut miteinander aus, aber wenn man dann so nachdenkt, dass man in den Sommerferien sechs Wochen komplett aufeinander hängt, dann muss man schon durchatmen", lacht Ralf. Sie seien aber noch guter Dinge, dass sie ihren Urlaub antreten können.

Ansonsten verlaufe ihr Alltag mittlerweile eher unspektakulär, meinen beide. Sie haben sich dazu entschlossen, die Ferien ihrer Kinder zu "verkürzen". Die älteste Tochter Lina, die die Realschule besucht, habe sowieso auf freiwilliger Basis per Videokonferenz Unterricht von der Schule angeboten bekommen. Für Emil überlegen sich die Eltern selbst Aufgaben. "Sie haben jetzt in der Zeit zu Hause sowieso schon weniger gemacht, als sie es im normalen Schulalltag getan hätten. Wir haben jetzt knapp eine Stunde am Tag eingeführt, an denen etwas gelernt wird", erklärt Stefanie.

Faszinierendes Ausflugsziel: Ein Spaziergang führte die Familie bis zur „Kapelle unserer lieben Frau im Walde“, einer Kirchenruine bei Dornberg. Foto: Wolfgang Brenneis

Die beiden betonen immer wieder, wie froh sie seien, im ländlichen Raum zu wohnen. "Wir haben hier sehr viel Platz, was es für die Kinder weitaus erträglicher macht", meint Ralf. Diesen Platz nutzt die Familie nun vermehrt für Spaziergänge in der Umgebung. So besuchten sie zuletzt zum Beispiel die Kirchenruine im Dornberger Wald. "Wir versuchen, immer mal wieder etwas anderes zu finden, damit es für die Kinder interessant ist, und erkunden so noch dazu die Gegend. Außerdem sind auf diesen Wegen nicht so viele Leute unterwegs", erzählt Stefanie.

Ihr Mann fügt lachend hinzu: "Wie viele Leute wir auf einmal beim Spaziergang sehen, das ist der Wahnsinn! Ich glaube, Spazieren ist momentan so populär wie nie." Dass das Wetter so mitspiele, mache vieles leichter und erträglicher. "Durch die Sonne hat man gleich viel bessere Laune. Und wenn wir dann noch Musik anmachen, dann hebt das die Stimmung schon an."

Riesig gefreut habe sich Stefanie diese Woche vor allem noch darüber, "dass ich endlich einen Friseurtermin habe. Direkt am 4. Mai und direkt morgens", erzählt sie.