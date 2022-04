Höpfingen/Köln. (rüb/pm) Aus Höpfingen in die weite Welt: Zum 1. Juli wird Gudrun Engel neue Leiterin des ARD-Studios Washington. Die 42-Jährige löst damit Claudia Buckenmaier (NDR) ab. Zuvor war die WDR-Journalistin Korrespondentin im ARD-Europastudio Brüssel. Der WDR übernimmt damit turnusmäßig vom NDR die Federführung im ARD-Studio der US-Hauptstadt.

Gudrun Engel wurde am 31. Juli 1979 in Hardheim geboren. Schon als Schülerin entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Journalismus. In der Buchener Lokalredaktion der RNZ unternahm sie die ersten Schritte ihrer journalistischen Laufbahn. Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium der Frankenlandschule Walldürn absolvierte sie ein längeres Praktikum bei der RNZ und arbeitete anschließend weiter als freie Mitarbeiterin. Daneben sammelte sie erste Radio-Erfahrungen bei Radio Ton in Bad Mergentheim und Heilbronn.

Von Ende 1998 bis 2000 absolvierte sie ein Volontariat im Funkhaus Aschaffenburg bei Radio Primavera, Radio Galaxy, der Sonntagszeitung Prima-Sonntag und dem Monatsmagazin Stadtzeitung. Nach der Ausbildung war sie von 2000 bis 2001 Redaktionsleiterin von Prima-Sonntag und Stadtzeitung.

Nach diesen ersten praktischen Erfahrungen festigte Gudrun Engel ihr theoretisches Fundament beim Studium der Politikwissenschaften und der Journalistik in Dortmund. In Göteborg (Schweden) absolvierte sie ein Auslandssemester mit dem Schwerpunkt "Fernsehen". Ein zweites Auslandssemester in Kaunas (Litauen) hatte den Schwerpunkt "Online".

Beim Westdeutschen Rundfunk arbeitete Gudrun Engel u. a. als Redakteurin und Reporterin für mehrere "Lokalzeiten", "WDR aktuell" und die "Aktuelle Stunde" sowie für Phoenix. Seit 2012 berichtete sie als Reporterin für Tagesschau und Tagesthemen sowie deren Online-Formate aus Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus war sie als Reporterin für das ARD-"Morgenmagazin" und den "Weltspiegel" tätig und übernahm Studiovertretungen in Nairobi, New York und Paris. Seit Januar 2019 arbeitet sie als Korrespondentin im ARD-Europastudio Brüssel und berichtet über die Europäische Union, die Nato und vor allem auch über das Geschehen in den Niederlanden.

WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni: "Ich freue mich sehr, dass mit Gudrun Engel eine versierte und leidenschaftliche Journalistin die Studioleitung in Washington übernehmen wird. Sie bringt einen großen Schatz an Erfahrungen und Fähigkeiten mit, mit denen sie die weitere crossmediale Aufstellung des Studios vorantreiben und die Berichterstattung bereichern wird. Besonders in ihrer Zeit als Korrespondentin im Studio Brüssel hat sie bewiesen, dass sie sowohl komplexe weltpolitische Zusammenhänge verständlich erläutern als auch berührende persönliche Geschichten von Menschen erzählen kann. Für ihre neue Aufgaben wünsche ich ihr viel Glück und gutes Gelingen."

"Geduld und einen langen Atem – das habe ich in Brüssel gelernt", sagte Gudrun Engel am Donnerstag im Gespräch mit der RNZ über ihre Erfahrungen im ARD-Europastudio. Denn wenn so viele Akteure wie die 27 Mitgliedsstaaten und die Abgeordneten des EU-Parlaments sich auf etwas einigen wollen oder müssen, dann könne das dauern. "Gleichzeitig ist es wahnsinnig spannend und bereichernd, so nah am Zentrum der Politik zu sein. Dort, wo Entscheidungen getroffen werden, die unser aller Leben täglich beeinflussen. Diesen Ansatz: Was bedeutet das für uns? Warum ist das relevant? Den werde ich auch in den USA verfolgen."

Ihre neue Aufgabe geht die 42-Jährige mit viel Vorfreude an: "Wir sind eine junge, agile Mannschaft und gut aufgestellt, um auch den Veränderungen und Entwicklungen in der Medienlandschaft gerecht zu werden. Neben den klassischen Ausspielwegen, wird es auch immer wichtiger, Inhalte über Social Media Kanäle und Drittplattformen zu transportieren, um möglichst viele junge Menschen zu erreichen. Wir freuen uns als Team auf die Herausforderungen, die der digitale Wandel mit sich bringt."