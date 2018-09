Buchen-Hettingen. (rüb) Rund 20 Bauplätze entstehen am Ortsausgang nach Rinschheim, unterhalb des Kriegerhains. Die Arbeiten werden von der Firma Bokmeier aus Bad Mergentheim zum Preis von 580.000 Euro durchgeführt. Ortsvorsteher Volker Mackert freut sich über das rege Interesse von Bauwilligen: 15 Bauplätze sind bereits reserviert und zwar alle von Hettinger Bürgern.

Die Erschließungsarbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Im Frühjahr könnten dann schon die ersten Häuser errichtet werden. In einem zweiten Bauabschnitt könnten später in Richtung Osten noch weitere Bauplätze erschlossen werden, so die Planung.