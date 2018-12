Die Bahnunterführung in Hirschlanden soll barrierefrei nutzbar werden. Das vom Ortschaftsrat schon seit Jahren gewünschte Vorhaben sorgte im Rosenberger Gemeinderat am Dienstag für eine rege Diskussion, ehe beschlossen wurde, die vorgestellte Planungsvariante 2 mit Umbaukosten in Höhe von 100.000 Euro weiter zu verfolgen. Foto: Helmut Frodl