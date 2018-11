Buchen. (tra) Wenn bei den Gleisarbeiten weiterhin alles planmäßig vorangeht, kann der Bahnübergang am Dienstag, 6. November, wieder freigegeben werden. Seit Freitag wurde im Bereich des Buchener Bahnhofs und des Bahnübergangs rund um die Uhr gearbeitet, da eine neue Weiche eingebaut werden musste. Die alte Weiche war in die Jahre gekommen und wurde am Wochenende ausgetauscht. In die Baumaßnahme investierte die Deutsche Bahn rund 200.000 Euro. Während der Arbeiten musste der Bahnübergang voll gesperrt werden.