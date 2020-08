Abellio will Züge von Bombardier im Landes-Design einsetzen. Foto: dpa

Osterburken. (pm) Aufgrund eines vorübergehenden Personalengpasses beim privaten Betreiber Abellio kommt es auf der Strecke zwischen Osterburken und Stuttgart (RB18), die Abellio seit dem 15. Dezember 2019 bedient, an den nächsten Wochenenden zum Ausfall mehrerer Fahrten.

So verkehren von Samstag (8.8.20) bis einschließlich 6. September die Regionalzüge an den Samstagen und Sonntagen zweistündlich statt – wie gewohnt – im Stundentakt. Zur Kompensation der entfallenen Fahrten ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Osterburken und Bad Friedrichshall eingerichtet. Von Bad Friedrichshall besteht dann Anschluss an die Linie RE10 nach Heilbronn (Hauptbahnhof).

In der Pressemitteilung des privaten Betreibers, in der sich das Unternehmen für die Ausfälle entschuldigt, heißt es weiter, dass – wie für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen – auch für Abellio der Fachkräftemangel in der Bahnbranche eine fortwährende Herausforderung sei. Hinzu komme ein erhöhter Personalbedarf durch ein neues Betriebskonzeptes im Netz Neckartal.

Die aktuelle Urlaubszeit, einige Krankmeldungen sowie ein starker Wettbewerb am Arbeitsmarkt um ausgebildete Fachkräfte hätten nun dazu geführt, dass kurzzeitig nicht ausreichend Triebfahrzeugführer zur Verfügung stünden. Erst im September könne Abellio neu ausgebildete Triebfahrzeugführer einsetzen.

Info: Weiteres zum Schienenersatzverkehr gibt es unter www.abellio.de/verkehrsmeldungen-bw, unter www.bahn.de und über den DB-Navigator.