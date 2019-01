Bad Mergentheim. (pol) Eine Verwechslung am Herd hat am Dienstagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Bad Mergentheim geführt. Um eine Pizza aufzubacken, wollte ein 61-Jähriger in einem Gebäude in der Igersheimer Straße den Backofen einschalten. Da der Mann stark alkoholisiert war, klappte das Vorhaben jedoch nicht wie erhofft. Statt des Backofens schaltete der Hobbykoch versehentlich die Herdplatte an. Dadurch blieb die Pizza im Ofen kalt und ein auf der Herdplatte liegendes Brett verkohlte. Der Rauchmelder alarmierte die Einsatzkräfte, die das Brett schnell beseitigten und Schlimmeres verhinderten. Es zeigte sich erneut, dass Rauchmelder Leben retten können.