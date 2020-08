Seit mehreren Wochen bremst der Traktor von Jürgen Seber den Verkehr auf der B47 in Rippberg aus. Der Anwohner will auf die Schäden an der Fahrbahn aufmerksam machen – und verbucht bereits erste Erfolge: Stadt und Land nehmen sich des Problems an. Foto: Janek Mayer

Rippberg. (jam) Der kleine rote Traktor, der in Rippberg den Schwerlastverkehr auf der B47 ausbremst, hat seinen Zweck erfüllt: "Das Regierungspräsidium will sich nach den Sommerferien zum ersten Mal mit dem Problem beschäftigen", zieht Cathérine Gallier, eine Reporterin für die "Landesschau", als Fazit in ihrem Bericht für den SWR. Das Fernsehteam hatte am Montag das Gespräch mit den Betroffenen in Rippberg, aber auch mit der Ortschaftsverwaltung und Bürgermeister Markus Günther gesucht.

Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete, hatte Anwohner Jürgen Seber mit einem kuriosen Protest auf den schlechten Zustand der Bundesstraße und die Lärmbelästigung für die gesamte Nachbarschaft an der Ortsdurchfahrt aufmerksam gemacht. Seber wohnt schon seit mehr als 30 Jahren an der viel befahrenen Straße. In dieser Zeit habe sich die Situation stetig verschlimmert: Kanaldeckel senkten sich ab, Risse entstanden, und die Unebenheiten nahmen zu.

Jürgen Seber und weitere Anwohner standen einem Fernsehteam des SWR am Montag an der Ortsdurchfahrt von Rippberg Rede und Antwort. Foto: SWR Fernsehen

"Es ist augenfällig, dass sich die Fahrbahn auf der rechten Seite absenkt", bestätigt zudem Bürgermeister Markus Günther auf Nachfrage der RNZ. Die rechte Seite, das ist dort, wo Jürgen Seber in einem denkmalgeschützten Haus wohnt. Dieses Gebäude "leidet gewaltig unter den Vibrationen", wie Reporterin Gallier für die "Landesschau" feststellt. Direkt neben dem Haus verläuft eine Mauer, die die Straße stützen soll. Doch dort haben sich bereits einige Steine gelockert.

"Deshalb habe ich mich entschieden, gleich die Aktion mit dem Traktor zu machen, um Schaden vom Haus abzuwenden", sagt Seber. Aus der Ortschaft erfährt er für seine Entscheidung viel Unterstützung. Als "fast schon Notwehr" bezeichnet zum Beispiel Engelbert Kötter aus dem Ortschaftsrat die Aktion. Denn zuvor war Jürgen Seber trotz zahlreicher Schreiben an die unterschiedlichsten Stellen vertröstet oder weiterverwiesen worden. "Manche Reaktionen der Behörden haben auf sich warten lassen", fasst Kötter zusammen.

Doch inzwischen haben der Zeitungsartikel und der Dreh für die "Landesschau" Wirkung gezeigt: Die Bauleitung Buchen des Regierungspräsidiums will das Problem der schadhaften Fahrbahn nach der Sommerpause angehen, die Ortschaftsverwaltung hat das Thema ebenfalls auf ihre Agenda gesetzt, und Bürgermeister Markus Günter kann bereits eine erste Abhilfe versprechen: "Wir lassen die Kanaldeckel in allen Ortsteilen anheben, nicht nur in Rippberg." Denn für den Straßenkörper ist zwar das Regierungspräsidium zuständig, die darunterliegenden Leitungen samt Kanaldeckeln sind dagegen im Eigentum der Stadt Walldürn. Einen entsprechenden Vertrag habe Günther Anfang des Monats unterschrieben. "Da muss jetzt zügig etwas passieren", ist er sich der Dringlichkeit bewusst, muss aber eingestehen: "Das ist keine langfristige Lösung, wir müssen immer wieder nachsteuern."

Dem Bürgermeister zufolge hat die letzte Verkehrszählung ergeben, dass täglich etwa 4500 Fahrzeuge auf der Bundesstraße durch Rippberg fahren, rund elf Prozent sind Lkw. Das seien zwar nur etwa halb so viele wie zum Beispiel in Höpfingen auf der B27, dennoch kann Günther nachvollziehen, dass die Anwohner die Situation als unerträglich empfinden. "Es ist auch nicht übertrieben, dass die Tassen im Schrank wackeln, wenn ein Lkw über den Kanaldeckel fährt", beschreibt zum Beispiel der Rippberger Otto Trabold. Bei mehr als 450 Lastwagen pro Tag und abgesunkenen Kanaldeckeln auf beiden Fahrbahnseiten rumpelt also im Schnitt alle drei Minuten ein Lastwagen durch das Marsbachtal und lässt das Porzellan wackeln.

"Ich will nur mein Eigentum schützen", sagt Seber abschließend im Beitrag der "Landesschau". Wie lange er dafür noch auf seinen treuen Traktor zurückgreifen muss, hängt nun davon ab, wie schnell die Behörden in die Gänge kommen.