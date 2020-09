Neckar-Odenwald-Kreis/Berlin. Jetzt wird es spannend: Das Theater-Musical der Awo Neckar-Odenwald "Eine starke Frau geht ihren Weg – die frühen Jahre der Marie Juchacz" ist für den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2020 nominiert. Diese höchste deutsche Auszeichnung für freiwilliges Engagement kann an die Awo Neckar-Odenwald gehen – wenn genügend Menschen für das Musical stimmen. Bekannt gegeben werden die Gewinner aller sechs Preise bei einer Preisverleihung am 3. Dezember in Berlin.

383 engagierte Menschen und ihre Organisationen wurden bundesweit bis zum 31. Juli für den Deutschen Engagementpreis nominiert, darunter das Theater-Musical über Marie Juchacz, das im Oktober 2019 durch Akteure des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Mosbach uraufgeführt wurde. Gewinnen kann, wer in einer der fünf Kategorien die Fachjury am meisten überzeugt oder bei der Online-Abstimmung über den Publikumspreis die meisten Stimmen erhält.

Jedoch konnte das Theater-Musical über die Gründerin der Arbeiterwohlfahrt, Marie Juchacz, den ersten Preis im Bereich "Demokratie stärken" nicht in den Landkreis holen. Dafür hat das Projekt jetzt die Chance auf 10.000 Euro Preisgeld, die dem Gewinner des Publikumspreises zuerkannt werden.

Das Besondere am Ehrenamtsprojekt der Awo Neckar-Odenwald: Das Bühnenstück über Marie Juchacz nach einer Idee der Awo-Kreisvorsitzenden Gabriele Teichmann wurde eigens für das Jubiläumsjahr 2019 geschrieben und von mehr als 100 Schülern des Auguste-Pattberg-Gymnasiums und ihren Lehrer eingeübt.

"Wir bitten alle Mitglieder, Mitarbeitenden und Freunde der Awo, für das Stück abzustimmen", sagt Geschäftsführer Peter Maurus. Es wäre ein toller Erfolg für alle, wenn man den Publikumspreis gewinnen könnte.

Info: Die Online-Abstimmung über den Publikumspreis findet noch bis zum 27. Oktober hier statt.