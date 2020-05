Blackout-Eventmanagement, Dennis Bergsch und Jens Trierweiler streamen mit ihrem Team auf Fernsehniveau. Mit zahlreichen deutschlandweit bekannten Acts steht man in der Terminfindungsphase.

Buchen. "Corona Concerts" ist mehr als nur eine Streaming-Plattform: Drei regional ansässige Unternehmen aus der Musikwelt haben sich zusammengeschlossen, um das Angebot an gestreamten Konzerten auf ein neues Level zu heben. "Keine Grenzen, keine Politik, so bunt wie die Welt, einfach nur Musik!" – so umschreiben die Macher der virtuellen Livemusik-Location "Corona Concerts" ihr Angebot.

Seit 30. April ist die Plattform online und hat sich nicht nur in Sachen Programmauswahl, sondern auch hinsichtlich Bild- und Tonqualität sowie der Studioszenerie in der deutschen Musikwelt in Windeseile einen Namen gemacht. Hinter "Corona Concerts" stehen drei Unternehmen aus dem Musikbusiness, die ihre Kompetenzen bündeln.

Im "normalen Leben" sorgen sie bei Konzerten, Festivals und Tourneen hinter den Kulissen für die Abläufe und betreuen Bands und Künstler in den Bereichen Technik, Bühne, Licht, Ton, Video, Medien und Organisation. Nachdem die Branche durch die Pandemie zum Erliegen gekommen ist, wurde die Idee zu "Corona Concerts" geboren.

Federführend stehen Dennis Bergsch, Blackout-Eventmanagement aus Buchen und Jens Trierweiler hinter "Corona Concerts". Initialzündung war der Live-Stream einer befreundeten Band Ende März, bei dem die Zuschauerzahlen und die eingegangenen Spenden das Potenzial dieses Betätigungsfeldes deutlich machten. In zahlreichen Tag- und Nachtschichten wurden in Buchen eine Studioszenerie gebaut, eine professionelle Infrastruktur geschaffen, ein Konzept formuliert und die Onlinepräsenzen programmiert. Und so konnte nach nur drei Wochen der erste Stream unter dem Dach der "Corona Concerts" gesendet werden: X-Factor-Gewinner EES sorgte mit seiner "Yes-Ja-Band" bei den Zuschauern rund um die Welt für Begeisterung.

Das Programmangebot ist prinzipiell für alle Zuschauer kostenfrei, denn es soll allen Interessierten der Zugang zu den Shows ermöglicht werden. Doch selbstverständlich bezahlen sich die immensen Kosten eines professionellen Streams auf Fernsehniveau nicht von selbst: Die Zuschauer haben die Möglichkeit, "Corona Concerts" mittels Spenden oder dem Kauf einer Fanshirt-Edition rund um den auftretenden Künstler zu unterstützen.

Mit den Erträgen werden alle Kosten gedeckt, Musiker, Personal, Technik, Infrastruktur und Abgaben bezahlt. Jeder übrig gebliebene Betrag wird an einen guten Zweck weitergeleitet, so können auch die profitieren, denen es in der Krise noch schlechter geht als den Initiatoren und Künstlern selbst. Inzwischen ist ein vierstelliger Betrag zusammengekommen.

Das Programm füllt sich stetig mit bekannten Namen aus den verschiedensten Genres, so ist von der Metal-Band "Freedom Call" bis hin zum Voice-of-Germany-Sieger und ESC-Vorausscheid-Gewinner Andreas Kümmert eine illustre Runde zusammengekommen. Mit zahlreichen deutschlandweit bekannten Acts steht man in der Terminfindungsphase.

Produziert wird in 4K, das Studio ist flexibel auf die Anforderungen der Künstler anpassbar. Das Material entspricht durchgehend einem High-End-Standard. Mit "Corona Concerts" haben Musikbegeisterte aller Genres also die Möglichkeit, sich Live-Shows beliebter Künstler inklusive richtiger Bühne, amtlichem Sound, Light-Show, abwechslungsreichen Bildern und Bonus-Material direkt ins Wohnzimmer zu holen.