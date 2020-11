Buchen. (rüb) Wie wertvoll gute Spielplätze für Kinder und ihre Eltern sind, das hat uns die Corona-Pandemie in den letzten Monaten eindrucksvoll vor Augen geführt. Wenn andere Freizeitmöglichkeiten fehlen oder eingeschränkt sind, wenn die Urlaubsreise ausfällt, dann sorgt bereits ein kurzer Spielplatzbesuch für den Höhepunkt des Tages. Doch völlig unabhängig von Corona hat sich die Stadt Buchen schon vor geraumer Zeit zum Ziel gesetzt, die vier Spielplätze in der Kernstadt aufzuwerten. Bei einem Vor-Ort-Termin stellten Bürgermeister Roland Burger, Beigeordneter Benjamin Laber, Technischer Dezernent Hubert Kieser und der für den Bauhof zuständige Fachdienstleiter Marcus Wörner das Spielplatz-Konzept der Stadt vor.

"Nachdem wir in den letzten Jahren verstärkt in den Stadtteilen aktiv waren, ist nun die Kernstadt an der Reihe", verdeutlicht Bürgermeister Burger. Buchen sei in Sachen Spielplätze generell gut aufgestellt mit der "Alla Hopp"-Anlage als Aushängeschild und zentraler Treffpunkt im Herzen der Stadt. Dort gebe es vielfältige Spiel- und Verweilmöglichkeiten für verschiedene Altersklassen. Hinzu kommen weitere Spielgeräte in der Innenstadt, öffentlich zugängliche Spielmöglichkeiten auf mehreren Schulhöfen und Ballspielfelder am Schulzentrum.

Wenn die Griffe fehlen, ist die Kletterwand nutzlos und macht keinen Spaß: Wie hier am Spielplatz Am Nahholz sind einige Spielgeräte auf Buchens Spielplätzen in keinem guten Zustand mehr. Doch das soll sich ändern. Foto: Rüdiger Busch

Dennoch sei die Stadt auch weiterhin gefordert, denn was gut ist, kann noch besser werden: "Wir brauchen auch die kleinen Spielplätze in der Nähe zu den Wohngebieten als Alternative und zwar vor allem für die Kleinkinder." Benjamin Laber ergänzt: "Das Motto lautet hier: kurze Beine, kurze Wege!"

Als Familienvater, der privat mit dem Nachwuchs auf den Buchener Spielplätze unterwegs ist, sei ihm aufgefallen, dass es vor allem für die Kleinkinder (U3-Bereich) an Spielmöglichkeiten fehle. Der natürliche Verschleiß, aber auch Vandalismus hätten ergänzend den Handlungsdruck erhöht, da der Zustand der vorhandenen Spielgeräte nicht immer zufriedenstellend ist. Gemeinsam mit Hubert Kieser und Marcus Wörner habe er daraufhin die Spielplätze abgefahren und in Augenschein genommen. Die dabei gesammelten Ideen wurden von Uta Kratochwil in die entsprechenden Pläne umgesetzt.

Bei den ersten beiden Spielplätzen, dem beim Siedlerheim in der Hainsterbach und dem in der Herderstraße, sei es mit überschaubarem Aufwand gelungen, gute Ergebnisse zu erzielen, betonte Laber. So wurde bei beiden Spielplätzen der Bereich für Kleinkinder deutlich aufgewertet zum Beispiel mit Schaukelsitzen für die Kleinen, mit altersgerechten Spieltieren und kleinen Kletter-Spielgeräten. Rund 4000 Euro musste die Stadt in der Hainsterbach in die Hand nehmen, 11.000 Euro waren es in der Herderstraße. Dort wurde außerdem noch eine neue Seilbahn angeschafft, welche die alte, defekte ersetzt.

Zwei Projekte sind also schon abgeschlossen, zwei weitere, aber deutlich größere Vorhaben warten auf die Stadt in der Dekan-Blatz-Straße (Spielplatz am Friedhof) und Am Nahholz: Diese beiden Spielplätze sollen in den nächsten beiden Jahren grundlegend erneuert und – im Idealfall – zu Mehrgenerationenspielplätzen ausgebaut werden. Dies hätte den Vorteil, dass sich dann auch das Land an der Finanzierung beteiligen würde: Mit 50 Prozent Fördergeldern aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) könnte die Stadt dann rechnen.

Technischer Dezernent Hubert Kieser, Bürgermeister Roland Burger, Beigeordneter Benjamin Laber und Fachdienstleiter Marcus Wörner stellten der RNZ das Konzept für die Spielplätze in der Kernstadt vor. Das Foto entstand am Spielplatz in der Herderstraße. Foto: Rüdiger Busch

Die Kosten für beide Vorhaben würden bei jeweils rund 80.000 Euro liegen. Für den Spielplatz in der Dekan-Blatz-Straße, der gleich im Frühjahr in Angriff genommen werden soll, gibt es bereits einen Plan, der als Neuerungen unter anderem eine Vogelnestschaukel, eine Turmkombination mit Röhrenrutsche, zwei Hangsofas und zwei Outdoorgeräte für Erwachsene (ein Crosstrainer und ein Tretboot) vorsieht. Dieser Spielplatz werde durch das neue Baugebiet "Marienhöhe", dessen Erschließung 2021 beginnen soll, an Bedeutung gewinnen, so Laber. Ein Jahr später soll dann auch der Spielplatz Am Nahholz zum Mehrgenerationenplatz werden. Dieser Spielplatz ist auch für die Bewohner des neuen Baugebiets "Bremmwiese" gedacht: "Dann ist auch dieser Bereich in Sachen Spielplätze sehr gut abgedeckt", ist sich Benjamin Laber sicher. Und in der Kernstadt sind dann alle vier Spielplätze attraktive Anlaufstellen für Kinder und ihre Eltern.