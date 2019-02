Buchen. (joc) "Ein guter Tropfen fördert die Geselligkeit!" so lautet ein schwedisches Sprichwort. Wer am Donnerstag bei der "Ladies-Night" der RNZ im Hof der Stadtwerke war, der wird diesem Zitat gerne beipflichten, denn am Stand der Rhein-Neckar-Zeitung fanden sich schon mehr als eine Stunde vor der Filmaufführung zahlreiche Damen aus der ganzen Region ein, um bei einem Gläschen Secco nette Gespräche zu führen. 330 "Ladies" aus allen Generationen und einige Herren "als Begleitschutz" waren bei herrlichem Sommerwetter zu dem großen Kino-Event gekommen.

Die Stimmung im Innenhof der Stadtwerke war am Donnerstag von Anfang an prächtig. Der Duft von frischem Popcorn umgab das Gelände der Stadtwerke Buchen und erzeugte das bekannte und beliebte Kinoaroma. Das Wetter zeigte sich von seiner angenehmen Seite und bescherte eine laue Sommernacht. Dazwischen knallten am RNZ-Stand die Sekt-, oder besser gesagt, die Secco-Korken, als sich das Team der RNZ auf den Ansturm der "Ladies" vorbereitete. denn jede Dame ab 16 Jahren erhielt auch in diesem Jahr wieder einen eisgekühlten Secco gratis auf Einladung der Rhein-Neckar-Zeitung. Daneben gab es kleine Knabbereien. Diese genussreiche Einstimmung auf den Film fand bei den Damen wiederum sehr großen Anklang.

Hintergrund Buchen. (joc) An diesem Wochenende gibt es Action pur beim Buchener Open-Air-Kino im Innenhof der Buchener Stadtwerke. Jeweils ab circa 21 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) werden zwei Actionstreifen gezeigt. Und zwar am Samstag, 26. August: "Die Schöne und das Biest" und am Sonntag, 27. August: "Pirates Of The Caribbean 5 - Salazars Rache". Hier ein paar Informationen zu den rasanten [+] Lesen Sie mehr Buchen. (joc) An diesem Wochenende gibt es Action pur beim Buchener Open-Air-Kino im Innenhof der Buchener Stadtwerke. Jeweils ab circa 21 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) werden zwei Actionstreifen gezeigt. Und zwar am Samstag, 26. August: "Die Schöne und das Biest" und am Sonntag, 27. August: "Pirates Of The Caribbean 5 - Salazars Rache". Hier ein paar Informationen zu den rasanten Filmen: "Die Schöne und das Biest" (Action-Adaption des romantischen Märchenklassikers, USA 2017, 130 Minuten, FSK: ab 6 Jahre) wird am Samstag, 26. August, gezeigt. Zur Handlung: Die ebenso hübsche wie kluge Belle lebt ein beschauliches Leben, das nur durch die Avancen des Dorfschönlings gestört wird. Doch als ihr Vater auf einer Reise in die Fänge eines Ungeheuers gerät, rettet sie ihn, indem sie sich an seiner Stelle als Gefangene anbietet und das Schloss des Ungeheuers betritt, das ebenso wie sein Besitzer verzaubert wurde... "Pirates Of The Caribbean 5 - Salazars Rache" (Abenteuerfilm, USA 2017, 129 Minuten, FSK: ab 12 Jahre). Die Fortsetzung des Abenteuers mit amüsanten Slapstick-Actionszenen wird am morgigen Sonntag gezeigt. Unter der Regie des Duos Joachim Ronning und Espen Sandberg knüpft man nahtlos an die Machart der ersten Filme an. Die rasante Story bietet ausgefeilte, amüsante Slapstick-Actionszenen und eine von den Effekteschmieden eindrucksvoll gestaltete neue verfluchte Schiffscrew unter der Führung von Javier Bardem in einer weiteren schillernden Bösewichtrolle.

Kurz vor Filmbeginn stieg dann die Spannung rasant an, denn RNZ-Redakteur Joachim Casel kündigte ein Highlight dieses Abends an, die alljährliche Verlosung der Rhein-Neckar-Zeitung, bei der er unter allen Besuchern wieder drei tolle Preise zu gewinnen gab. Als Glücksfee fungierte Monika Schmitt. Die attraktiven Preise überreichte RNZ-Geschäftsstellenleiterin Sigrid Schmidt an die glücklichen Gewinner.

Den ersten Preis, den Gasgrill "Brooklyn", mit robuster Grillhaube, integriertem Thermometer und zwei stabilen abklappbaren Seitenteilen, gewann Ottmar Lunkenheimer aus Buchen.

Der zweite Preis, die Keter Cool Bar "Illuminated" mit drei Funktionen, ging an Stefanie Roll aus Limbach. Und den dritten Preis erhielt Anita Pfaff aus Hainstadt. Sie freute sich riesig und sagte spontan, dass sie unheimlich gerne liest. Na dann kommt das spannende Bücherpräsent der RNZ ja genau an die richtige Adresse.

Als es dann richtig dunkel geworden war im Innenhof der Buchener Stadtwerke begann der Wunschfilm, die amerikanische Musical-Romanze "La La Land". Schnell wurden die Plätze aufgesucht, Decken und Sitzkissen gerichtet, und die Damen machten es sich richtig gemütlich. Und dann flimmerte auch schon der von den RNZ-Leserinnen ausgewählte Film über die Riesenleinwand und sorgte mit vielen fetzigen Stimmungsliedern, Herz und Schmerz für beste Unterhaltung.

Fazit: Alles in allem war es auch in diesem Jahr wieder eine rundum gelungene "Ladies-Night", an die sich die Besucherinnen sicherlich noch gerne lange erinnern werden.