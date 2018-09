Königshofen/Hardheim. (PM/rüb) Hermann Erbacher (Tauberbischofsheim) gibt seine Bäckerei zum 1. Januar 2018 ab. Die 50 Mitarbeiter und sieben Filialen werden von der Bäckerei Weber (Lauda-Königshofen) übernommen. Dazu zählt auch die Filiale im Rewe-Markt in Hardheim, wie das Unternehmen der Rhein-Neckar-Zeitung am Montag auf Nachfrage bestätigte.

65 Jahre lang hat die Familie Erbacher die Bäckerei geführt und ausgebaut. Mit 50 Mitarbeitern und sieben Filialen steht das Unternehmen gut da. Nun möchte Hermann Erbacher, vor allem aus gesundheitlichen Gründen, seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Bäckerei aufgeben. Bei der Suche nach einem Nachfolger seien ihm die regionale Ausrichtung und handwerkliche Qualität besonders wichtig gewesen, wird Hermann Erbacher in einer Pressemitteilung zitiert.

In der Bäckerei Weber habe Hermann Erbacher schließlich ein geeignetes Unternehmen gefunden: Die traditionelle Bäckerei wird in der vierten Generation von Peter Weber geführt und besteht seit 1875. Peter Weber legt nach eigener Aussage großen Wert auf handwerkliches Können und ist mit rund 30 Filialen regional gut aufgestellt.

"Die Bäckerei Erbacher ist in jeder Hinsicht ein Gewinn für unser Unternehmen", so Peter Weber. "Das stärkt auch die handwerkliche Backtradition in der Region." Selbstverständlich sei das heutzutage nicht, denn der Konkurrenzdruck auf das Bäckereihandwerk ist groß: Supermärkte und Discounter haben in den vergangenen Jahren knapp die Hälfte des Umsatzes der gesamten Branche vereinnahmt.

Zum 1. Januar 2018 gehen nun die Filialen und alle Mitarbeiter der Bäckerei Erbacher an die Bäckerei Weber über. "Mein größtes Anliegen war die Weiterbeschäftigung aller Mitarbeiter. Ich bin froh, das erreicht zu haben. Bei der Bäckerei Weber sind Mitarbeiter und Kunden der Bäckerei Erbacher in guten Händen", so Hermann Erbacher.

Peter Weber möchte den Kunden der Bäckerei Erbacher die Umstellung so einfach wie möglich machen: "Die Filialen werden zunächst unverändert weitergeführt, und die Kunden werden auch ihre Lieblingsprodukte noch in den Regalen finden. Wir setzen auf einen langsamen Übergang." Hermann Erbacher wird der Bäckerei Weber in dieser Zeit mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung zur Seite stehen.

In Hardheim wird Weber somit künftig zwei Filialen betreiben: neben der bisherigen Erbacher-Filiale noch die in der Wertheimer Straße. Daran soll sich auch nichts ändern: "Es werden weiterhin zwei Filialen bleiben", sagte Peter Weber im Gespräch mit der RNZ.