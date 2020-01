Neckar-Odenwald-Kreis. Zum Jahresabschluss ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim noch einmal angestiegen. Insgesamt waren im Dezember 9298 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 202 (2,2 Prozent) mehr als im Vormonat und 627 (7,2 Prozent) mehr als im Dezember 2018. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk liegt dennoch zum vierten Mal in Folge bei 2,7 Prozent. In Baden-Württemberg beträgt die Quote 3,2 Prozent.

"Das Stimmungsbarometer schlägt im letzten Monat des Jahres in unterschiedliche Richtungen aus. Zum einen in eine sehr positive Richtung, da bei Firmen im Baubereich oder Handwerk die Auftragsbücher gut gefüllt und die Jahresumsätze beeindruckend sind. Zum anderen in eine Richtung, die abwartend bis abwärtsgerichtet ist, wie bei Betrieben im verarbeitenden Gewerbe und stark exportabhängigen Firmen. Diese spüren die Unsicherheiten auf dem Weltmarkt deutlich", führt Karin Käppel, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, an.

Im Dezember wurden 1222 neue Stellen gemeldet, 108 (9,7 Prozent) mehr als im Vormonat und 668 (35,3 %) weniger als im Dezember 2018. Insgesamt waren 5261 offene Stellen gemeldet, 1596 (23,3 Prozent) weniger als im Vormonat und 2691 (33,8 %) weniger als im Vorjahresmonat.

> Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,2 Prozent (Vormonat: 3,1 Prozent) – und damit exakt auf Landesschnitt. Im Dezember waren 2572 Menschen arbeitslos gemeldet, 76 (3 Prozent) mehr als im Vormonat und 193 (8,1 Prozent) mehr als im Dezember 2018. 670 meldeten sich arbeitslos, 594 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 180 Stellenangebote gemeldet (Dezember 2018: 258). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 795 (36 Prozent weniger als im Vorjahresmonat).

> Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,7 Prozent (Vormonat: 2,6). Im Dezember waren 2067 arbeitslos gemeldet, 41 (2 Prozent) mehr als im Vormonat und 175 (9,2 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. 646 meldeten sich arbeitslos, 605 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 336 Stellen gemeldet (Dezember 2018: 762). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1619 (42,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat).

Im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim waren im Bereich der Grundsicherung 3902 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 5396. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung am gesamten Bestand beträgt 42 Prozent.

Von den 2572 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1112 vom Jobcenter Neckar-Odenwald betreut (November 2019: 1117). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur betreuten 1460 Arbeitslose (November 2019: 1379). Von den 2067 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 847 vom Jobcenter Main-Tauber betreut (November 2019: 819). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Main-Tauber-Kreis betreuten 1220 Arbeitslose (November 2019: 1207).