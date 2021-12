Für den Bau des Schülerforschungszentrum Odenwald in Amorbach gibt es eine Leader-Förderung in Höhe von 187 600 Euro. Darüber freuten sich Landrat Jens Marco Scherf, Annika Schirmer, Sofie Klopsch, Hannes Wolf und Kurt Repp. Foto: Liane Merkle

Amorbach/Mudau. (lm) Die Begeisterung war sowohl beim Vorstand der Joachim- und Susanne-Schulz-Stiftung (JSSS) spürbar als auch beim Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf, der als Vorsitzender der dortigen Leader-Aktionsgruppe eine beachtliche Fördersumme für den Ausbau des Schülerforschungszentrum Odenwald überreichen konnte. Nutznießer des geplanten Schülerforschungszentrums, das im Kutscherhaus der Villa Schulz entstehen soll, sind vor allem Kinder und Jugendliche aus der Region Mudau und Amorbach.

"Unsere Vision ist es, einen Ort zu schaffen, an dem wissenschaftliche und technische Neugier und der Mut, über Grenzen hinauszudenken, zu tüfteln und zu forschen, gefördert werden", erläuterte Stiftungsmitarbeiterin und Naturwissenschaftlerin Annika Schirmer. "Wir sind überzeugt, dass die Förderung gut in die Zukunft der Jugendlichen und der Region angelegt sein wird."

Bereits im Herbst 2022 soll das 150 Quadratmeter große Schülerforschungszentrum Odenwald – kurz SZO – für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus der Region um Amorbach und Mudau eröffnet werden. Der Startschuss für den Ausbau des Obergeschosses ist zum Jahresbeginn terminiert. Dabei werden u. a. Arbeitsplätze zum Forschen und Experimentieren entstehen, die Dachterrasse wird der Sternen- und Naturkunde dienen, und ein 3D-Drucker soll für kreative, problemlösende und zukunftsweisende Projekte zum Einsatz kommen.

Kein Wunder, dass die Fördersumme in Höhe von 187.600 Euro aus dem Zuwendungsbescheid des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten so große Begeisterung bei Projektleiterin Annika Schirmer sowie Hannes Wolf und Sofie Klopsch aus dem Vorstand der JSSS hervorrief. Die Begeisterung von Landrat Scherf erläuterte er mit dem lobenswerten und kreativen Engagement der Schulz-Stiftung, die mit ihren Projekten das Interesse der Jugend im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) fördert.

Als Vorständin der Schulz-Stiftung und frühere Schulleiterin der Grundschule Schloßau bestätigte Sofie Klopsch: "Das Schülerforschungszentrum Odenwald ist ein weiterer Baustein unserer MINT-Förderung. Wir wollen eng mit Schule, Wissenschaft und den regionalen Unternehmen zusammenarbeiten. Schüler sollen im SZO die Möglichkeit bekommen, Einblicke in die Vielfalt des MINT-Bereiches zu erhalten und ihre Kenntnisse in der Praxis umzusetzen."

Doch Landrat Scherf hatte noch ein zweites "Bonbon" in der Tasche, das er Schneebergs Bürgermeister Kurt Repp für das Projekt der Kellerfreunde Schneeberg in Höhe von 62.000 Euro überreichte. Der Verein hatte ein einsturzgefährdetes Gebäude über seinem historischen Gewölbekeller abgerissen und mit einer Betonplatte gesichert. Auf dieser soll ein Gebäude in Holzständerbauweise als Keltermuseum und Veranstaltungsort entstehen, was durch den Förderbescheid ebenfalls als schönes Weihnachtsgeschenk angesehen wurde.