Ein Foto, das bei so manchem Betrachter nostalgische Gefühle auslösen dürfte: „Number Nine – First Generation“ kommt über 30 Jahre nach ihrem ersten Auftritt am 21. März 2020 zu einem Clubkonzert nach Höpfingen.

Höpfingen. (pm/rüb) Wer seine Jugend in den 80er und 90er Jahren zwischen Neckar und Main verbracht hat und zumindest ein kleines bisschen vom Rock-Virus infiziert war, für den bedeuteten die regelmäßigen Gastspiele von „Number Nine“ Höhepunkte im Jahresablauf: Die Musiker aus dem Raum Würzburg waren in der Region zu der Zeit die Live-Band schlechthin. Ein Wiedersehen mit der Band wird es am Samstag, 21. März, in der Obst- und Festhalle in Höpfingen geben. Der TSV organisiert ein exklusives Clubkonzert mit der Urbesetzung der Kultband, die bereits vor 32 Jahren in Höpfingen aufgetreten ist – damals im Rahmen des legendären „Höpfinger Sommerfestivals ’87“.

Seit einigen Jahren treten die Gründer der Band unter dem Namen „Number Nine – First Generation“ wieder im Raum Nürnberg-Würzburg und vereinzelt auch im Odenwald auf. Dies hat auch bei Wolfgang Streckert und seinen Freunden in Höpfingen nostalgische Gefühle ausgelöst: „Als wir die Band in Bretzingen auf dem Bockbierfest gehört haben, kam uns die Idee, ,Number Nine‘ nochmals nach Höpfingen zu holen.“

Gesagt, getan: Wolfgang Streckert schrieb eine Mail an Jürgen Kühnlein, Tourorganisator und Gitarrist der Band. Die Zusage kam prompt: „Number Nine“ kommt gerne noch einmal nach Höpfingen. Nachdem auch der Vorstand des TSV Höpfingen grünes Licht gegeben hatte, war das Ganze perfekt.

So wurde das legendäre „Höpfinger Sommerfestival ’87“ beworben.

Da die Festhalle von der Besucheranzahl her begrenzt ist – die Kellerbar bleibt geschlossen – werden die Karten im Vorverkauf an den Mann bzw. die Frau gebracht. Jeder Besucher tut außerdem noch etwas Gutes: Pro verkaufter Eintrittskarte geht 1 Euro an die Initiative „Pro Bad“.

Für „Number Nine“ bedeutet der Auftritt in Höpfingen eine Reise zu ihren Wurzeln, denn das erste Konzert dort war eines ihrer ersten überhaupt. 1987 hatte Thomas Greulich im Alter von nur 22 Jahren ein einmaliges Event auf die Beine gestellt und zwar das „Höpfinger Sommerfestival ’87“. Bands wie „Phönix“, „Kleeblatt“ oder „Touch“ standen damals in Höpfingen auf der Bühne und – erstmals in der Region auch die Newcomer von „Number Nine“. Unter den neun den ganzen Sommer über auftretenden Bands landete „Number Nine“ in der Gunst des Publikums ganz oben und gewann das Sommerfestival, so dass sie beim „Quetschefescht“-Sonntag noch einmal auf die Bühne kam.

„Danach hat der Hype um die Gruppe in unserer Region erst richtig Fahrt aufgenommen“, erinnert sich Wolfgang Streckert. Nun, über 30 Jahre später, kommt sie wieder und hat altbekannte Songs im Gepäck – Rockklassiker von „Whitesnake“, „van Halen“, „Judas Priest“ oder „Deep Purple“. Die Urbesetzung besteht aus: Martin Riegel (Gesang), Frank Stimpfig (Bass/Gesang), Jürgen Kühnlein (Gitarre/Gesang), Giorgio Camese (Gitarre/Gesang), Dominik Hülshorst (Schlagzeug) und Thomas Burlefinger (Keyboard/Gesang).

Info: Eintrittskarten gibt es ab Ende der Woche im Vorverkauf bei Friseur „Querschnitt“ in Höpfingen, im Restaurant Schmitt in Höpfingen, bei Schuh-Müller in Walldürn und in der Apotheke an der Post in Hardheim oder per E-Mail: hoepfingen-n9@web.de.