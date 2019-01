Die Bundeswehr hebt die 2011 beschlossene Schließung des Munitionsdepots Altheim (l.) und des Materiallagers Hardheim (r.) auf. In Altheim werden 60 Dienstposten entstehen, in Hardheim 90. Zudem werden 15 Millionen (Hardheim) beziehungsweise 12 Millionen Euro (Altheim) in die Liegenschaften investiert. Fotos: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Altheim/Hardheim. Mit einem "Siebener im Lotto" (Landrat Dr. Brötel) - nämlich der dauerhaften Reaktivierung der Carl-Schurz-Kaserne - endete das alte Jahr im Neckar-Odenwald-Kreis, und mit einem Paukenschlag beginnt das neue: Auch die beiden anderen Bundeswehrliegenschaften im Altkreis Buchen, deren Schließung 2011 verkündet worden war, haben eine militärische Zukunft. 150 neue militärische und zivile Dienstposten werden im Hardheimer Materiallager und im Altheimer Munitionsdepot geschaffen. Zudem wird der Bund rund 27 Millionen Euro in die beiden Liegenschaften investieren.

Am Montag hat Thomas Silberhorn, Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Odenwald-Tauber, MdB Alois Gerig (CDU), über die Pläne informiert. Vor dem Hintergrund der Trendwenden Personal, Material und Finanzen waren die Stationierungsentscheidungen für die Material- und Munitionslagereinrichtungen auf den Prüfstand gestellt worden.

Das Ergebnis: "Das Materiallager Hardheim und das Munitionsdepot Altheim werden für die Zwecke der Bundeswehr dauerhaft benötigt. Eine Rückgabe ist nicht mehr vorgesehen." Sie sollen "zur Deckung des Mehrbedarfs der Bundeswehr für die Bevorratung von Munition und Material und zur Resilienz des logistischen Systems im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung" beitragen. Wesentliche Kriterien der vergleichenden Betrachtung seien die logistischen Kapazitäten, die Kosten für die infrastrukturelle Ertüchtigung und den Betrieb der Liegenschaft sowie weitere liegenschafts- und standortbezogene Aspekte wie bestehende Konversionsinteressen und Umweltbedingungen gewesen.

> Die Wiederinbetriebnahme des Materiallagers Hardheim soll nach derzeitiger Planung 2021 beginnend realisiert werden; dazu werden ca. 90 neue militärische und zivile Dienstposten eingerichtet und nach ersten Überlegungen ungefähr 15 Millionen Euro investiert. Der logistische Betrieb soll voraussichtlich ab 2023 aufgenommen werden.

> Die Wiederinbetriebnahme des Munitionsdepots Altheim soll nach derzeitiger Planung 2021 beginnend realisiert werden; dazu werden ca. 60 neue militärische und zivile Dienstposten eingerichtet und nach ersten Überlegungen ungefähr 12 Millionen Euro investiert. Der logistische Betrieb soll voraussichtlich ab 2024 aufgenommen werden.

Die Schließung des Munitionsdepots Altheim war 2016 überraschenderweise ausgesetzt worden. Die 105 Hektar große Liegenschaft, auf der über Jahrzehnte tonnenweise Munition und Lenkwaffen gelagert waren, hätte zum 31. Dezember 2016 an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) übergehen werden sollen. Die gelagerte Munition war zuvor ebenso abtransportiert worden wie die Einrichtung und Geräte. Das Areal wurde dann aber nach der Aussetzung der Schließung zivil bewacht, und die Gebäude wurden weiter beheizt.

Das Hardheimer Materiallager auf dem Wurmberg, in dem vor allem Drohnen gelagert und Reifen montiert wurde, war erst am 18. Dezember in einer Feierstunde außer Dienst gestellt worden. Bereits da gab es große Hoffnung, dass die Liegenschaft doch noch eine militärische Zukunft hat. Statt "Lebwohl" zu sagen, verabschiedeten sich die Grußredner damals mit einem "Auf Wiedersehen" vom Materiallager. Dass es so schnell gehen würde, war aber nicht zu erwarten.