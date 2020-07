Die Sparkassengeschäftsstelle in der Baulandstraße in Altheim schließt Ende September. Das Geldinstitut reagiert damit auf das veränderte Kundenverhalten. Foto: Janek Mayer

Altheim/Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die Sparkasse Neckartal-Odenwald schließt ab 28. September ihre beiden Filialen in Altheim und Neckarzimmern. Für die betroffenen Kunden sind künftig die Geschäftsstellen in Walldürn und Neckarelz zuständig. Nach eigenen Angaben reagiert das Geldinstitut damit auf das veränderte Kundenverhalten. Auf Geschäftsstellen mit reiner Selbstbedienung stellt das Geldinstitut in Eberbach-Nord, der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach, Neckargerach, Neudenau und Oberschefflenz um. Zudem sollen bereits Anfang August die Öffnungszeiten in weiteren Geschäftsstellen verkürzt werden. "Ein Personalabbau außerhalb der natürlichen Fluktuation ist mit der Neuausrichtung der Geschäftsstellenstruktur nicht verbunden", so eine Sprecherin des Geldinstituts.

Wie die Sparkasse mitteilt, wickeln die Kunden des Geldinstituts inzwischen die meisten aller Geschäftsvorfälle online bzw. mobil ab oder nutzen die Selbstbedienungsgeräte der Sparkasse. In den vergangenen Jahren habe man die digitalen Angebote mit Online-Banking, Online-Produktverkauf, elektronischem Postfach sowie der Sparkassen-App ausgebaut. Aktuell erweitert die Sparkasse ihr Kundenservice-Center und führt ein digitales Beratungscenter ein. Am Telefon und über das Internet bietet sie ihren Kunden umfassende Finanzdienstleistungen und Produkte an. Die Berater haben dabei die Möglichkeit, ihren Bildschirm auf das Endgerät des Kunden zu übertragen. So sind Beratungen zeitsparend und bequem möglich. Für individuelle Beratungstermine stehen die Berater wie bisher an Werktagen von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung.

Die Sparkasse Neckartal-Odenwald hat also künftig vier Hauptstellen, 17 Geschäftsstellen zuzüglich der Abteilung Private Banking sowie 17 Selbstbedienungsgeschäftsstellen in ihrem Geschäftsgebiet. 47 Geldautomaten stellen die Geldversorgung für die Bevölkerung sicher. Zusätzlich können Bankkunden den Bargeldservice der Sparkasse nutzen. Dieser bringt Bargeld bei Bedarf direkt nach Hause.