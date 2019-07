Buchen. (mb) Die Aktivgemeinschaft Buchen hat mit einem abwechslungsreichen Programm zur Aktivnacht am Freitagabend viele Besucher in die Innenstadt gelockt. An verschiedenen Orten spielten Musikgruppen, zum Beispiel vor dem Gasthaus "Löwen", in der Marktstraße und vor dem ehemaligen Café "Riesen". Die Eisdiele "Riviera" hatte zur italienischen Nacht geladen. Und auch das Hoffest der Metzgerei Herkert war sehr gut besucht. Die Fachgeschäfte hatten an diesem Abend bis Mitternacht geöffnet. An mehreren Ständen wurden Getränke ausgeschenkt und Speisen angeboten.

Feiern bei milden Temperaturen war bei der Aktivnacht angesagt. Fotos: Martin Bernhard

In einigen Geschäften stellten Hobbykünstler und Kunsthandwerker ihre Werke aus, zum Beispiel in der Galerie "Kunstblüte". Bei Optik-Linz zeigten Christa Herkert aus Schloßau und Gudrun Arnold aus Hirschlanden ihre Arbeiten. Im Modehaus Eichhorn stellte Brigitte Bernhardt aus Hirschlanden aus, im Schuhwerk Haag Mary Schwind aus Hainstadt sowie Renate Lorenz aus Buchen. Gabriele Strittmatter präsentierte ihre Werke im Modehaus Niederle, Ute Schall und Gabriele Handwerk zeigten Arbeiten im Belz’schen Haus.

Um 23.30 Uhr zog eine spektakuläre Feuershow der Gruppe "Caldera" aus Dorfprozelten die Menschenmenge in ihren Bann. Die Feuerkünstler jonglierten auf dem Marktplatz mit Fackeln, tanzten mit Feuerringen und schluckten und spien Feuer. Das beeindruckende Schauspiel wurde durch passende Musik untermalt.