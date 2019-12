Buchen. (tra) Berufe kennenlernen und dabei Gutes tun – das steht im Mittelpunkt der Aktion „Mitmachen Ehrensache“, bei der Schüler einen Tag lang bei einem Arbeitgeber ihrer Wahl jobben und ihren Lohn danach für einen guten Zweck spenden. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis machten am gestrigen „Tag des Ehrenamts“ zahlreiche Jugendliche bei der Aktion mit.

Im Landkreis wird der Tag von Kreisjugendreferent Rainer Wirth und Florian Stern organisiert, die den Aktionstag seitens des Landratsamts koordinieren. Stellvertretend haben wir die Notaufnahme am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken sowie den Pflegedienst „Hand in Hand“ besucht.

Theresa Scheuermann und Nora Kehrer gehen in die achte Klasse des Burghardt-Gymnasiums und engagieren sich am BGB als Schulsanitäterinnen. Von daher sind ihnen die Abläufe in der Notaufnahme nicht vollkommen fremd. Berührungsängste haben sie kaum: „Wir haben geholfen, einen Patienten zu versorgen, der kollabiert ist, Fieber gemessen, Blutproben ins Labor gebracht und auch geholfen, Gipsverbände anzulegen“, erzählt Theresa. Zudem konnten sie den Ärzten und Krankenschwestern bei ihrer Arbeit in der Notaufnahme zuschauen und natürlich Fragen stellen. „Alle sind sehr nett und freundlich zu uns und uns wird alles gezeigt“, meint Nora.

In der Notaufnahme am Krankenhaus Buchen lernten Nora Kehrer (l.)und Theresa Scheuermann, wie man Gipsverbände anlegt.

Aber einmal gingen die Schülerinnen dann doch etwas auf Abstand: Ein Mann kommt mit umwickelter Hand in die Notaufnahme. Er hat sich bei einem Arbeitsunfall den Finger abgetrennt, blutet stark und muss schnellstens versorgt werden.

„Ich kann zwar Blut sehen, bin dann aber dennoch nicht im Behandlungsraum geblieben, weil sich gleich mehrere Personen um den Mann kümmerten, es im Raum schnell voll wurde und ich nicht im Weg sein wollte. Also habe ich mich entschieden, noch beim Patienten zu bleiben, der zuvor kollabiert war“, erzählt BGB-Sanitäterin Theresa, die sich vorstellen kann, einmal einen medizinischen Beruf zu ergreifen.

Felix Pieper, der ebenfalls das BGB besucht und in die achte Klasse geht, lernte bei „Mitmachen Ehrensache“ einen sozialen Beruf kennen: Er half von 8 bis 16 Uhr mit, die Senioren zu betreuen, die in der Tagespflege des Pflegedienstes „Hand in Hand“ zu Gast sind. Er räumte Geschirr ab, servierte den Senioren Speisen sowie Getränke und war auch dafür zuständig, die Spülmaschine auszuräumen.

Der Umgang mit den Senioren macht ihm viel Spaß: „Ich rede mit den Leuten, helfe ihnen beim Basteln und es gefällt mir, dass alle sehr nett und fröhlich sind“, erzählt er beim Besuch der RNZ. Eigentlich wollte Felix immer Polizist werden, aber er kann sich auch vorstellen, in einen sozialen Beruf zu gehen.

„Die Aktion ,Mitmachen Ehrensache’ ist für Schüler perfekt, um verschiedene Berufe kennenzulernen. Bei uns im Pflegedienst machen sie die Erfahrung, dass im Leben nicht nur Schule und Freunde wichtig sind, sondern dass es auch die Pflicht gibt, sich um alte Menschen zu kümmern“, sagt „Hand in Hand“-Geschäftsführer Mazlum Oktay. Und er ergänzt: „Man sollte zudem immer im Hinterkopf behalten, dass ein Schüler, der bei ,Mitmachen Ehrensache’ in der Pflege mithilft, vielleicht einmal derjenige sein wird, der uns pflegt.“