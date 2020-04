Adelsheim. (zij) Für die Gesellschaft, aber auch für den Einzelhandel bildet die Coronakrise eine absolute Ausnahmesituation, die jeden Einzelnen vor besondere Herausforderungen stellt. Aufgrund der vom Gesetzgeber aufgestellten Regelungen mussten viele Einzelhandelsgeschäfte schließen, was erhebliche Auswirkungen auf das Einkommen der Geschäftsinhaber, deren Angestellte und nicht zuletzt auch auf deren Überleben hat.

Deshalb hat der Gewerbeverein Adelsheim eine Aktion unter dem Motto "Sei loyal – kauf lokal" gestartet. Mit diesem Aufruf möchten die Adelsheimer Fachgeschäfte auf ihre Situation aufmerksam machen, verbunden mit dem Hinweis, dass die Einzelhändler weiterhin per Telefon, E-Mail und Internet zur Verfügung stünden und ihr breites Warensortiment anböten, so der Vorsitzende des Gewerbevereins, Hans-Jörg Besser, im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Auch wenn der direkte persönliche Kontakt derzeit nicht möglich ist, besteht dennoch die Gelegenheit, sich am Telefon fachlich beraten zu lassen, Bestellungen aufzugeben und sich dann die Waren nach Hause liefern zu lassen oder einen Abholtermin zu vereinbaren.

Dies sei eine gute Möglichkeit, nicht den großen Internetanbietern das Feld zu überlassen, sondern den örtlichen Einzelhandel zu stärken und somit dessen Fortbestand auch in der Zeit nach der Krise zu sichern, so Hans-Jörg Besser weiter. Schließlich wolle ja niemand leer stehende Geschäfte und tote Innenstädte, wie das vielerorts schon zu beobachten ist, sondern eine exzellente Nahversorgung und eine belebte Innenstadt an sechs Tagen in der Woche.

Besonders auf das bevorstehende Osterfest haben sich die örtlichen Fachgeschäfte bereits bestens vorbereitet und warten mit zahlreichen Angeboten in vielen Bereichen auf. Egal ob Geschenke, Bücher, Schreibwaren, Haushaltswaren, Bekleidung, Schuhe, Uhren, Blumen, Lebensmittel, Computerdienstleistungen und vieles mehr – das Sortiment ist breit gefächert und lässt nahezu keine Wünsche offen.

Freude schenken kann man übrigens auch mit dem Adelsheimer Einkaufsgutschein. Gutscheine erhält man in den derzeit geöffneten Fachgeschäften oder auf der Homepage www.gewerbeverein-adelsheim.de. Diese Gutscheine können nach der Krise in den Adelsheimer Fachgeschäften eingelöst werden. Gleichzeitig kann man Gutes tun, indem man die Einzelhändler vor Ort unterstützt, die derzeit auf ihre Einnahmen verzichten müssen. Abschließend betont Hans-Jörg Besser: "Wir werden auch in Zukunft persönlich für unsere Kunden da sein und diese in unseren Geschäften fachlich beraten."

Info: Ausführliche Informationen zu Lieferdiensten und Abholservice sowie Öffnungszeiten der Geschäfte findet man auf der Internetseite hier.