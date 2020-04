Alle Altersklassen sind mit Begeisterung dabei und verewigen sich auf den Buchstaben, so wie hier am Dauntalweiher. Foto: Rüdiger Busch

Hettingen. (pm) Die "Hettemer" halten auch in schweren Zeiten zusammen: Dies zeigt sich an der großen Resonanz auf die Aktion "I love Hettje" des FC Viktoria. Dabei haben die Hettinger Bürger seit vergangenem Samstag die Möglichkeit, ihren Zusammenhalt mit dem Ort auf eine ganz besondere Art auszudrücken. Rund um das Maurerdorf Gemeinde wurden Holzbuchstaben aufgestellt, die zusammengesetzt "I love Hettje" ergeben.

Bereits in den ersten Tagen wurde die Aktion sehr positiv angenommen, was sich durch die vielen Unterschriften auf den Buchstaben, den eingesendeten Bildercollagen und den positiven Rückmeldungen zeigte. Wie man auf den Collagen erkennen kann, waren schon viele Bürger sehr aktiv und kreativ. "Ein ganz großes Dankeschön gilt allen Bürgern, die bereits an der Aktion teilgenommen haben bzw. noch teilnehmen werden und mit ihrer Unterschrift oder ihren Bildern ihren Zusammenhalt in dieser schwierigen Phase ausdrücken", freut sich Vorstandsmitglied Christoph Holderbach.

Folgende Stationen wurden eingerichtet: Dolinenpfad, Forsthaus, Kapelle "Schönster Herr Jesu", Kreuz am Eulsberg, Kriegerhain, Dauntalweiher, Wasserreservoir, Bildstock Schwedenstein am "Breitenbüschle". Bis zum 30. April sind die Buchstaben an den genannten Orten aufgebaut, solange besteht die Möglichkeit zu unterschreiben und sich mit den einzelnen Buchstaben zu fotografieren. Im Anschluss werden alle Buchstaben zusammen als Schriftzug am Ortseingang angebracht. Auch Weiterhin dürfen die Bilderkollagen mit den Buchstaben an den FC als Zeichen der Verbundenheit gesendet werden.

Einen besonderen Dank richtet der FC an alle Helfern, die an der Umsetzung der Idee mitwirkten, allen voran an die Schreinerei Kern aus Hettingen für die Herstellung der Holzbuchstaben.

Info: Der FC freut sich über jede Einsendung: info.fchettingen@gmail.com.