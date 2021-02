Ahorn/Leonberg. (pol) Gleich zweimal binnen 24 Stunden ging ein 24-Jähriger der Polizei am letzten Wochenende ins Netz. Nachdem er nach seinem ersten Delikt wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, sitzt er seit Montagnachmittag nun in Untersuchungshaft.

Der polizeibekannte 24-Jährige wird verdächtigt, in zwei Diebstahlsdelikte verwickelt gewesen zu sein:

Als "nicht alltäglich" dürfte man den ersten Fall bezeichnen. Am Samstagnachmittag ging zunächst beim Polizeipräsidium Heilbronn ein Notruf wegen eines vermeintlichen Pannenfahrzeugs auf der A81 zwischen Boxberg und Ahorn ein.

Beamte des Verkehrsdiensts Tauberbischofsheim überprüften das Fahrzeug. Sie kamen gegen 16.20 Uhr zu dem 24-Jährigen, der mit einem E-Auto mit leerem Akku liegen geblieben war. Der Mann erwartete sich nun von den Beamten dahingehend Hilfe, dass diese die Batterien des Kia mittels des Streifenwagens aufladen würden.

Allerdings konnte der Mann keinerlei Papiere zu dem Fahrzeug, an dem britische Kennzeichen angebracht waren, vorweisen. Auf Fragen der Beamten gab der 24-Jährige schließlich an, keinen Führerschein zu haben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten und mutmaßlich im Ausland gestohlen worden waren. Der Kia hingegen, der mit Originalschlüsseln gefahren wurde, stammte von einem Autohaus in der Berliner Straße in Leonberg. Die Umstände deuteten darauf hin, dass er ebenfalls gestohlen worden war.

Der 24 Jahre alte Mann, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde vorläufig festgenommen. Der Kia wurde abgeschleppt und die Kennzeichen beschlagnahmt. Schließlich wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß entlassen.

Keine 24 Stunden später kam es in Leonberg in der Eltinger Straße zu einem Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Ein zunächst unbekannter Täter war über ein Fenster in eine Wohnung eingestiegen. Er stahl einen Laptop, der für kurze Zeit unbeaufsichtigt im Hausflur abgelegt worden war.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhärtete sich immer mehr der Verdacht, dass auch hinter diesem Diebstahl der 24-Jährige steckte.

Am Sonntagabend ordnete die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dort fanden Beamte des Polizeireviers Leonberg den entwendeten Laptop auf. Erneut wurde der Mann vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der aus dem Irak stammende Mann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den 24-Jährigen, setzte ihn in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern weiter an.