Die Kläranlage in Buch hat bald ausgedient. Das Abwasser fließt künftig in einem rund 3,6 Kilometer langen Freispiegelkanal nach Gerichtstetten und dann in die Kläranlage Hardheim. Nun wurden Arbeiten für 837 000 Euro vergeben. Foto: Burkard Gassenbauer

Ahorn. (bg) Anlass zur Zufriedenheit gibt der letzte Ahorner Gemeindehaushalt, der in der Amtszeit des scheidenden Bürgermeisters Elmar Haas verabschiedet wurde. Für das laufende Jahr sind keine Kreditaufnahmen eingeplant, der Schuldenstand sinkt, und zugleich soll das Volumen der Investitionen bei über fünf Millionen Euro liegen. Der Gemeinderat stimmte dem Zahlenwerk in öffentlicher Sitzung dieser Tage in der Eubigheimer Festhalle einstimmig zu.

Während andernorts die Gemeindefinanzen eher Anlass zur Sorge geben, präsentiert sich die Gemeinde Ahorn in Pandemie-Zeiten finanziell solide aufgestellt. Dies belegt der in der jüngsten Ratssitzung von Klaus Merkert und Alexander Gramlich vorgestellte Haushalt für 2021.

Der diesjährige Ergebnishaushalt, vergleichbar mit dem früheren Verwaltungshaushalt, sieht Erträge in Höhe von 6,4 Millionen Euro und Aufwendungen von knapp über sechs Millionen Euro vor.

Im Finanzhaushalt, der alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit umfasst, stehen den Einzahlungen in Höhe von 10,9 Millionen Euro rund 10,4 Millionen Auszahlungen gegenüber.

Kreditaufnahmen sind, wie bei der Vorlage des Planwerks herausgestellt wurde, im laufenden Jahr nicht vorgesehen. Vielmehr sind Tilgungsleistungen in Höhe von fast 150.000 Euro eingeplant, sodass der Schuldenstand weiter sinkt – bis zum Jahresende auf voraussichtlich etwa 1,4 Millionen Euro bzw. 642 Euro pro Kopf.

Die Gemeinde Ahorn will, wie bereits angekündigt, in diesem Jahr kräftig in die Infrastruktur und die Daseinsvorsorge investieren; das Investitionsvolumen liegt der aktuellen Finanzplanung zufolge bei rund 5,1 Millionen Euro.

Neben 788.000 Euro für die laufenden Erweiterungsarbeiten an der Gemeinschaftsschule "Lernhaus Ahorn" in Eubigheim, die im Frühjahr abgeschlossen werden, stehen weitere Großinvestitionen an.

Herausragende Ausgabeposten in diesem Haushaltsjahr sind aufwendige Kanalarbeiten in Berolzheim, für die 800.000 Euro im Haushalt veranschlagt sind, der Anschluss des Ortsteils Buch an das Abwassernetz des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen in Gerichtstetten für 837.000 Euro und die Erschließung des Wohnbaugebiets "Enges Gründlein" in Buch für rund eine Million Euro.

Für die Generalsanierung der Hohenstadter Festhalle – Gesamtkosten rund 700.000 Euro – stehen im 2021er Haushalt 345.000 Euro bereit, und 276.000 Euro wurden für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Buch und dem Weiler Schwarzenbrunn eingestellt. Für Renaturierungsmaßnahmen an den Gewässern Erfa (Buch) und Hasselbach (Schillingstadt) stehen 132.000 Euro auf der Ausgabenliste.

Bürgermeister Elmar Haas, der bei der am 14. März anstehenden Bürgermeisterwahl nach drei Wahlperioden nicht mehr antreten wird, wertete den letzten in seiner Amtszeit aufgestellten Gemeindehaushalt als "ganz ordentlich" und zeigte sich durchaus auch stolz auf die Investitionsliste. Er fügte hinzu, dass die Gemeinde für den Fall von Unwägbarkeiten im Verlauf des Haushaltsjahres über Reserven verfüge.

Auch die Ratsmitglieder zeigten sich zufrieden mit dem Zahlenwerk und stimmten dem zum dritten Mal im System der Doppik aufgestellten Haushalt einstimmig zu.